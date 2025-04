Der SG Müschenbach/Hachenburg gelang mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Asbach ein wichtiger Heimsieg, konnten die Kombinierten ihren sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz der Fußball-Bezirksliga Ost, auf dem der dort platzierte HSV Neuwied zeitgleich ebenfalls dreifach punktete, doch beibehalten. „Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir es nach dem Wiederanpfiff fast eine halbe Stunde schleifen lassen“, bilanzierte SG-Trainer Stefan Häßler nach Spielende. „In der Schlussphase konnten wir das Tempo dann noch einmal anziehen und ein Spiel, das nach einem Unentschieden aussah, etwas glücklich für uns entschieden. Für meine Jungs freut es mich, dass sie sich belohnt haben. Am Ende zählen nur die drei Punkte.“

In einer Partie mit überschaubarem Unterhaltungswert war sein Team in der ersten Hälfte deutlich aktiver und startete nach einer beschaulichen Anfangsviertelstunde ohne jegliche Torraumgefahr zumindest einige gute Angriffe. Bei Fabian Heinens strammen 30-Meter-Schuss über das Tor fehlten zwar noch einige Meter (16.), zehn Minuten später musste Asbachs Torhüter Christoph Konstantin Haas aber reaktionsschnell gegen Mihail Glavcev reagieren, als dieser ihn aus kurzer Entfernung zu überlisten versuchte (26.).

Asbach kann ausgleichen

Der wieder einmal bärenstarke Sergio Zules Muriel sorgte dann in der 28. Minute für den ersten Torjubel in Müschenbach, als er im Strafraumgetümmel flach und überlegt mit einem Linksschuss die 1:0-Führung der Gastgeber markierte. Das sollte es aber bis zum Seitenwechsel schon gewesen sein, die Gäste fanden offensiv überhaupt nicht statt, konnten bis zum Gang in die Kabine keine annähernd gefährliche Situation verzeichnen. „Wir wussten, das der Gegner über die Körperlichkeit kommt, hatten uns einiges vorgenommen, funktioniert hat aber in den ersten 45 Minuten nichts“, erklärte TuS-Trainer Simone Floris.

„In der Pause haben wir einige Schrauben drehen müssen, was uns zunächst etwas mehr Ballbesitz bescherte. Das der Schiedsrichter dann mit einer krassen Fehlentscheidung die Partie beeinflusst, ist natürlich der Klassiker und lässt uns enttäuscht nach Hause fahren.“ Zunächst wurde die Floris-Elf deutlich aktiver, markierte aber mehr oder weniger aus dem Nichts den Ausgleich, als Jan Kowalski einen platzierten Flachschuss aus halbrechts ins lange Toreck beförderte (54.).

Elias Günters Marvin-Duksch-esque Freistoßtreffer

In der 75. Minute konnte sich SG-Keeper Jan Böhning mit einer Glanzparade auszeichnen, als er einen strammen 25-Meter-Schuss von Lukas Matten in letzter Sekunde mit den Fingerspitzen über die Torlatte lenkte. Floris’ Stein des Anstoßes war die 85. Minute: Bei Müschenbachs Flankenversuch von der rechten Seite war aus TuS-Sicht der Arm ihres Abwehrspielers eindeutig angelehnt, der Unparteiische hatte die Situation jedoch als Handspiel gewertet.

Den Freistoß setzte Elias Günter sensationell an den linken Innenpfosten, von dort sprang der Ball zum viel umjubelten Siegtreffer ins Tornetz (86.). Ein Tor aus dem Bilderbuch – und fast eine Schablone eines gewissen Marvin Ducksch vom SV Werder Bremen, dessen Treffer aktuell in der Auswahl zum „Tor des Monats“ steht.

SG Müschenbach/Hachenburg – TuS Asbach 2:1 (1:0)

Müschenbach/Hachenburg: Böhning – Jung, Schwendt, Zeuner, Heinen – Bonn, Glavcev (76. Schug), J. Giehl (68. L. Giehl), Günter – Velten (87. Raack), Zules Muriel (89. Hüsch).

Asbach: Haas – Matten, Bruns, Buballa, Ditscheid – Buda, Eckloff, Warmsbach (76. Kuhn), Hermann (88. Rottscheidt) – Lorenz, Kowalski (59. Merz).

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Sergio Zules Muriel (28.), 1:1 Jan Kowalski ( 54.), 2:1 Elias Günter (86.).