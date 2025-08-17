Nach der ersten halben Stunde ahnten die mitgereisten Fans des Aufsteigers aus Herschbach, Girkenroth und Salz Böses. Doch die überlegenen Asbacher nahmen dann ein wenig Tempo raus – auch weil sich die Gäste steigerten und mehr Zweikämpfe führten.

Die einen konnten ihren (für viele) überraschenden Auftaktsieg beim ersten Auswärtsspiel nicht veredeln, die anderen rückten die (für viele) überraschende Auftaktniederlage durch einen Heimsieg am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost wieder gerade. Der TuS Asbach siegte verdientermaßen mit 4:1 (3:0) gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz und stellte dabei schon in der ersten halbe Stunde die Weichen auf Erfolg.

Denn von Beginn an war nicht zu erkennen, wer mit Rückenwind durch einen Sieg aus dem ersten Spiel kommt und wer vielleicht so etwas wie Verunsicherung nach einer Niederlage verspüren konnte. Der TuS Asbach bemühte sich um Spielkontrolle und setzte sich in der Anfangsviertelstunde in der Hälfte der Gäste fest, ohne jedoch zunächst große Torgefahr auszustrahlen. Doch bereits da war zu erkennen, dass sich den Gastgebern in der Herschbacher Defensive genügend Lücken bieten würden.

Asbachs Offensive hat zu viele Freiräume

Auch Nico Sven Herrmann, zentraler Mann in der defensiven Dreierreihe, der im Vergleich zur Vorwoche in die erste Elf rutschte, feuerte seine Nebenleute an: „Die verteidigen viel zu mutig, das müssen wir bestrafen.“ Daniel Buballa und Bennet Lorenz schienen genau zugehört zu haben, denn Buballa dribbelte aus der Abwehrreihe nahezu ungestört durch das Mittelfeld, schüttelte Herschbachs Jonas Herdering im Zweikampf ab und bediente dann mit einem punktgenauen Steckpass Mittelstürmer Lorenz, der vor Herschbachs Schlussmann David Horz eiskalt blieb und ins Eck zur 1:0-Führung traf (16.). „Der darf da nie so alleine hinter der letzten Linie durchkommen“, monierte SG-Trainer Dirk Hannappel hinterher.

i Gerade in der ersten Halbzeit hatte Herschbachs Trainer Dirk Hannappel (hier im Heimspiel gegen Höhr-Grenzhausen) in Asbach einige Anweisungen zu geben. Seine Elf lief war oftmals zu weit weg vom Gegner. Andreas Hergenhahn

Und auch beim 2:0 ging es für den Aufsteiger etwas zu schnell. Ein Einwurf auf Höhe der Mittellinie landete nach mehreren Stationen bei Nino Alessandro Fuhr, der im Strafraum querlegen wollte, sein Abspiel aber von einem Herschbacher Abwehrbein geblockt werden konnte. Ärgerlich für Herschbachs Hintermannschaft und Torwart Horz, der bereits auf dem Weg in die Mitte war: der Ball prallte genau zurück zu Fuhr, der somit aus vier Metern nur noch einschieben musste (21.). Drei Minuten später meldete sich die Hannappel-Elf erstmals im Asbacher Strafraum an. Julian Hannappel brach über die linke Seite durch und fand am ersten Pfosten den durchgelaufenen Tim Niedermowe, der es aus spitzem Winkel mit dem Außenrist probierte, jedoch nur das Außennetz traf.

„In erster Linie ging es dann darum, uns nicht abschießen zu lassen. Und dann wollten wir die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten. Das ist uns dann auch gelungen.“

Dirk Hannappel, Trainer der SG Herschbach, über den Plan in der zweiten Halbzeit.

Gerade als Dirk Hannappel seinen Stürmern zurufen wollte, dass sie tiefer stehen sollen, drehte sich Jan Warmsbach ungestört im Mittelkreis auf und fand mit einem sehenswerten Ball auf den Flügel den durchstartenden Leon Rottscheidt, der den Ball flach in den Strafraum flankte, wo Kapitän Fabian Eckloff seine komplette Körpergröße ausnutze und mit einer Grätsche den Ball am zweiten Pfosten über die Linie lenkte (32.). „Das Ergebnis zur Halbzeit spiegelt den Spielverlauf wider, Asbach war da deutlich überlegen“, fasste Hannappel zusammen.

Im zweiten Durchgang sei die Spielgemeinschaft dann auf Schadensbegrenzung aus gewesen, wie Hannappel beschrieb: „In erster Linie ging es dann darum, uns nicht abschießen zu lassen. Und dann wollten wir die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten. Das ist uns dann auch gelungen.“

Aufsteiger steigert sich und hält dagegen

Schon zum Ende der ersten Halbzeit deutete sich vorsichtig an, was in Halbzeit zwei folgte. Asbach war schon vor der Halbzeitpause in den eigenen Aktionen nicht mehr ganz so klar und ließ auch die Gäste, die sich nun mehr wehrten, häufiger in den eigenen Strafraum kommen. Waren die Abschlüsse da noch kein Problem für Asbachs Schlussmann Waldemar Komor, musste er sich im zweiten Durchgang schon etwas mehr strecken. Herdering versuchte es mit einem Schlenzer von der Strafraumkante (49.), Julian Hannappel schoss aus aussichtsreicher Position mittig aus 18 Metern zu hoch (50.) und einen Distanzkracher von Timon Konstantinidis entschärfte Komor mit den Fingerspitzen (56.). Die anschließende Ecke fand den Kopf von Lucas Hellmann, der am langen Pfosten aus kurzer Distanz genau in Komors Arme köpfte (56.).

Nachdem Asbach durch Jan Kowalksi aus spitzem Winkel (57.) und Fuhr (59.) zweimal an Horz scheiterten, war Komor auf der anderen Seite machtlos. Jannis Mohr schlenzte einen Freistoß über die Mauer ins Eck zum 1:3-Anschluss aus Sicht der Gäste (62.). Und die Aufsteiger witterten nochmals ihre Chance und hätten durch einen Distanzschuss von Herdering (66.) und einem weiteren Versuch von Kapitän Hellmann, die beide in letzter Not zur Ecke abgefälscht wurden, durchaus noch verkürzen können. Alles klar machte dann aber Fuhr mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand (74.). Kowalski überbrückte mit einem starken Solo das komplette Mittelfeld, spielte auf Fuhr, der im ersten Kontakt direkt weiterleitete auf Lorenz. Lorenz zog in den Strafraum und legte wieder quer auf Fuhr, der im Grätschen den Treffer erzielte.

„Da haben wir es nicht mehr gut gemacht und es nach den Wechseln auch anders interpretiert, wie wir es machen wollten.“

Asbachs Trainer Simone Floris über die zweite Halbzeit.

„Ja, mit einem 4:1 bin ich natürlich zufrieden“, sagte Asbachs Trainer Simone Floris, relativierte dann aber: „Mehr durfte es aber auch nicht sein, das hätte die Leistung des Gegners, der hart gekämpft hat und das ein oder andere Mal vielleicht auch etwas zu motiviert war, geschmälert.“ Vor allem mit der zweiten Halbzeit war er nicht zufrieden. „Da haben wir es nicht mehr gut gemacht und es nach den Wechseln auch anders interpretiert, wie wir es machen wollten.“ Sein Gegenüber sah in Asbach einen verdienten Sieger: „Wir stellen vorne zu, kommen dann aber nicht in die Zweikämpfe. Und wenn wir nicht von Anfang an in die Zweikämpfe kommen, dann wird’s schwer für uns.“

TuS Asbach – SG Herschbach/G./S. 4:1 (3:0)

Asbach: Komor – Bruns, Hermann, Buballa – Kowalski, Buda, Warmsbach, Rottscheidt – Eckloff, Fuhr – Lorenz.

Herschbach/Girkenroth/Salz: Horz – Klöckner, Schwarz, Ebenig, Mohr – Niedermowe, Hellmann, Herdering, Schmidt – Konstantinidis, J. Hannappel.

Schiedsrichter: Tim Wießner (Mülheim-Kärlich).

Zuschauer: 235.

Tore: 1:0 Bennet Lorenz (16.), 2:0 Nino Alessandro Fuhr (21.), 3:0 Fabian Eckloff (32.), 3:1 Jannis Mohr (62.), 4:1 Nino Alessandro Fuhr (74.).