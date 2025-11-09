Asbach kann lange Überzahl in Betzdorf nicht nutzen

Es war lange ein Spiel auf Augenhöhe und nach 60 Minuten sprach vieles für die Gäste. Denn ab da agierte der Tabellenvierte in Überzahl, konnte daraus aber keinen Kapital schlagen. Stattdessen traf der Klassenprimus und verteidigte hinten heraus gut.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG 06 Betzdorf hat auch im letzten Hinrunden-Heimspiel der Saison 2025/26 seine Heimstärke unter Beweis gestellt und das abermalige Duell mit einem Tabellenvierten der Liga, dem TuS Asbach, mit 2:1 (0:0) für sich entschieden.Im ersten Abschnitt zeigten die Asbacher von Beginn an, das sie zu Recht so weit oben stehen in der Tabelle und hatten auch die erste Chance, als ein Kopfball von Moritz Kuhn in der fünften Minute übers Tor ging.