SG 06 feiert einen Arbeitssieg Asbach kann lange Überzahl in Betzdorf nicht nutzen Jens Kötting 09.11.2025, 22:44 Uhr

i Großer Kampf: Ömer Hikmet Aydin (rechts) erwies der SG 06 Betzdorf einen Bärendienst, als er im Duell mit dem TuS Asbach (rote Trikots) in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Trotzdem jubelten am Ende die Fußballer vom Bühl. Manfred Böhmer/balu

Es war lange ein Spiel auf Augenhöhe und nach 60 Minuten sprach vieles für die Gäste. Denn ab da agierte der Tabellenvierte in Überzahl, konnte daraus aber keinen Kapital schlagen. Stattdessen traf der Klassenprimus und verteidigte hinten heraus gut.

Die SG 06 Betzdorf hat auch im letzten Hinrunden-Heimspiel der Saison 2025/26 seine Heimstärke unter Beweis gestellt und das abermalige Duell mit einem Tabellenvierten der Liga, dem TuS Asbach, mit 2:1 (0:0) für sich entschieden.Im ersten Abschnitt zeigten die Asbacher von Beginn an, das sie zu Recht so weit oben stehen in der Tabelle und hatten auch die erste Chance, als ein Kopfball von Moritz Kuhn in der fünften Minute übers Tor ging.







