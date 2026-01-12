Fußball-Bezirksligist TuS Asbach hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Coach Simone Floris gefunden. Der „Neue“ kommt ausgerechnet von der SG St. Katharinen-Vettelschoß. Doch auch die SG schuf mit Blick auf die Trainerposition schnell Fakten.
Schon länger war bekannt, dass Simone Floris den Fußball-Bezirksligisten TuS Asbach nach Ablauf der laufenden Saison verlassen wird. Nun steht fest, wer dessen Nachfolge beim Tabellendritten der Ost-Staffel antritt. Ausgerechnet vom Kreisrivalen SG St.