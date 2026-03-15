Die personellen Vorzeichen standen nicht gut beim TuS Asbach. Und doch führten sie plötzlich beim ersten Verfolger des Spitzenreiters Betzdorf. Die Malberger kamen aber besser aus der Kabine und stellten schnell wieder die Weichen auf Heimsieg.
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Wenn die zweitbeste Abwehr der Liga auf die drittbeste Abwehr der Liga trifft, ist normalerweise ein taktisch geprägtes Spiel mit wenig Torraumszenen vorprogrammiert. Ganz anders jedoch am Samstag im Spitzenspiel der Bezirksliga Ost, wo die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen als Tabellenzweiter den TuS Asbach als Tabellenvierten zu Gast hatte.