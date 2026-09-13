Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost hat es nun jetzt auch die SG Weitefeld erwischt. Nach fünf Siegen zum Auftakt musste sich die SG bei strömendem Regen und schwierigen Platzverhältnissen dem TuS Asbach geschlagen geben.
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Überraschungscoup des TuS Asbach. Bei der bisher verlustpunktfreien SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken landete der TuS einen 3:2-Erfolg und klettert somit langsam Richtung Tabellenmittelfeld. Für die Hausherren dagegen war diese Niederlage die erste seit, saisonübergreifend 13 Punktspielsiegen in Folge.