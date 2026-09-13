Bei strömendem Regen Asbach fügt Weitefeld die erste Saisonniederlage zu Thomas Hardt 13.09.2026, 19:43 Uhr

i Bei strömendem Regen zeigten die SG Weitefeld (in Blau) und der TuS Asbach (in Rot) einen packenden Fight. Volker Horz

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost hat es nun jetzt auch die SG Weitefeld erwischt. Nach fünf Siegen zum Auftakt musste sich die SG bei strömendem Regen und schwierigen Platzverhältnissen dem TuS Asbach geschlagen geben.

Überraschungscoup des TuS Asbach. Bei der bisher verlustpunktfreien SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken landete der TuS einen 3:2-Erfolg und klettert somit langsam Richtung Tabellenmittelfeld. Für die Hausherren dagegen war diese Niederlage die erste seit, saisonübergreifend 13 Punktspielsiegen in Folge.







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