Hannappel-Elf verzettelt sich Asbach eiskalt: TuS schockt Überflieger Wissen beim 5:2 Marco Rosbach 04.10.2026, 19:00 Uhr

i Wissens Trainer Dirk Hannappel bekam keinen Zugriff auf sein Team, das es in Asbach mit unterschiedlichen Spielideen versuchte, sich dabei aber verzettelte. Horst Wengenroth

Dass es irgendwann passiert, wusste Dirk Hannappel. Doch das 2:5 beim starken TuS Asbach erwischte den Trainer des VfB Wissen genauso eiskalt wie seine Mannschaft. Diese hatte sich die erste Saisonniederlage in Teilen selbst zuzuschreiben.

Vielleicht war nicht jeder Auftritt perfekt, und doch schien es, als könne nichts und niemand den VfB Wissen auf seinem Weg Richtung Rheinlandliga bremsen. Doch am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost ist es passiert – und das in vielerlei Hinsicht.







Artikel teilen

Artikel teilen