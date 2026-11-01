Es war erst der vierte Punkt, den Schlusslicht SG Müschenbach am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost geholt hat. Doch das 2:2 beim Vierten TuS Asbach könnte Energie freisetzen. Denn zur Pause lagen die Gäste noch 0:2 hinten, ehe Jonas Raack zuschlug.
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Spiele mit Chancen für den Jahresrückblick: Die Duelle des TuS Asbach gegen die SG Müschenbach/Hachenburg gehörten regelmäßig dazu. In den letzten beiden Spielzeiten waren es zum Beispiel zwei 7:0-Kantersiege. Auch die Begegnung am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost wird in Erinnerung bleiben.