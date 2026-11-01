Raack rettet Müschenbach Punkt Asbach-Coach Binot findet die zweite Halbzeit peinlich Thomas Hardt 01.11.2026, 19:34 Uhr

i Von wegen Pleiten, Pech und Pannen: Nach einem deutlichen Pausenrückstand gab die SG Müschenbach (in Blau) nicht auf und verdiente sich beim TuS Asbach einen Punkt. Heinz-Werner Lamberz

Es war erst der vierte Punkt, den Schlusslicht SG Müschenbach am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost geholt hat. Doch das 2:2 beim Vierten TuS Asbach könnte Energie freisetzen. Denn zur Pause lagen die Gäste noch 0:2 hinten, ehe Jonas Raack zuschlug.

Spiele mit Chancen für den Jahresrückblick: Die Duelle des TuS Asbach gegen die SG Müschenbach/Hachenburg gehörten regelmäßig dazu. In den letzten beiden Spielzeiten waren es zum Beispiel zwei 7:0-Kantersiege. Auch die Begegnung am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost wird in Erinnerung bleiben.







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