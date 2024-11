Floris-Elf schlägt Montabaur Asbach beendet Durststrecke mit einem 4:2-Sieg Thomas Hardt 24.11.2024, 00:00 Uhr

i Asbachs Jan Kowalski (weißes Trikot, links) trat beim 4:2-Sieg seines TuS gegen Montabaur als Vorbereiter in Erscheinung, so auch beim 1:0, das sich der Gästekeeper selbst ins Netz legte. Foto: Heinz-Werner Lamberz Heinz-Werner Lamberz

Viermal in Folge konnte der TuS Asbach zuletzt in der Fußball-Bezirksliga Ost nicht gewinnen. Das änderte sich im Derby gegen Montabaur, in dem die Elf von Simone Floris lediglich kurz zittern musste.

Derbys haben immer einen besonderen Stellenwert. So auch das zwischen dem TuS Asbach und dem TuS Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost. Sportlich war die Partie dieses Mal eine klare Angelegenheit zugunsten der Gastgeber, die beim hochverdienten 4:2 (2:0) ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen konnten – und tatsächlich nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel so etwas wie der Montabaur’ Angstgegner geworden sind.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen