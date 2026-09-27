Während Montabaur sein siebtes Spiel in Folge gewonnen hat, ging Guckheim zum fünften Mal hintereinander leer aus. „Das war heute ein Klassenunterschied“, erkannte Gästetrainer Thomas Benner. Doch auch Montabaurs Markus Kluger sieht Gesprächsbedarf.

In einem einseitigen Spiel schlug der TuS Montabaur die SG Guckheim/Kölbingen mit 3:1 (1:0) und ist nach sieben Siegen in Folge als Zweiter der Bezirksliga Ost ärgster Verfolger des souveränen Spitzenreiters VfB Wissen.

Aufsteiger Guckheim ging nun schon zum fünften Mal hintereinander leer aus und muss den Blick auf die untere Tabellenhälfte richten.