Guckheim mit 1:3 gut bedient
Arroganz trübt Stimmung bei Seriensieger TuS Montabaur
Rico Brenner (rechts) stellte nicht nur in Zweikämpfen wie diesem seine Qualitäten unter Beweis, sondern brachte den TuS Montaba
Rico Brenner (rechts) stellte nicht nur in Zweikämpfen wie diesem seine Qualitäten unter Beweis, sondern brachte den TuS Montabaur in der 29. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 auch auf Kurs. Doch in der Folge agierten die Kreisstädter zu sorglos.
Marco Rosbach

Während Montabaur sein siebtes Spiel in Folge gewonnen hat, ging Guckheim zum fünften Mal hintereinander leer aus. „Das war heute ein Klassenunterschied“, erkannte Gästetrainer Thomas Benner. Doch auch Montabaurs Markus Kluger sieht Gesprächsbedarf.

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In einem einseitigen Spiel schlug der TuS Montabaur die SG Guckheim/Kölbingen mit 3:1 (1:0) und ist nach sieben Siegen in Folge als Zweiter der Bezirksliga Ost ärgster Verfolger des souveränen Spitzenreiters VfB Wissen. Aufsteiger Guckheim ging nun schon zum fünften Mal hintereinander leer aus und muss den Blick auf die untere Tabellenhälfte richten.
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