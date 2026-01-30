Neuer Kurs in Niederroßbach André Theis folgt im Sommer auf Trainer Metin Kilic René Weiss 30.01.2026, 20:07 Uhr

i Erste Station im Aktivenbereich: Nach Trainer-Erfahrungen im Jugendbereich der Eisbachtaler Sportfreunde und zuletzt des JFV Wolfstein, trainiert André Theis ab Sommer den Senioren-Bezirksligisten FC Borussia Niederroßbach. Theis/JFV Wolfstein

Mit einer neuen Philosophie will Bezirksligist FC Niederroßbach im Sommer den eigenen Kader ein wenig auffrischen und setzt dabei dann auch auf einen neuen Trainer, der sein Netzwerk nutzen soll. Der derzeitige Coach sieht seine Arbeit derweil getan.

Nach zweieinhalb Jahren unter der Verantwortung von Metin Kilic trainieren die Bezirksliga-Fußballer des FC Borussia Niederroßbach ab der Saison 2026/27 unter einem neuen Übungsleiter. Kilic habe den Verein schon Ende 2025 darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Zeit auf dem Hohen Westerwald im Sommer endet.







