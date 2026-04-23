Fußball-Bezirksliga Ost Altenhofen geht, Duo Haas/Biebricher fraglich Stefan Nink 23.04.2026, 10:18 Uhr

i Burgschwalbachs Fynn Altenhofen (links) schlägt einen Haken um Montabaurs Niklas Rhein. In der kommenden Runde wird der junge Gückinger beim TuS Dietkirchen kicken. Thorsten Stötzer

Um auch in der kommenden Runde noch überkreislich vertreten zu sein, muss die TuS Burgschwalbach noch ein paar Pünktchen sammeln. Am Sonntag peilen die Rot-Schwarzen am Märchenwald einen Dreier gegen Mitkonkurrent SG Herschbach/Girkenroth/Salz an.

Lediglich fünf Begegnungen stehen in der Fußball-Bezirksliga Ost für jedes der 16 Teams bis zum Tag der finalen Abrechnung noch aus. Höchste Zeit also, um im Endspurt für klare Verhältnisse zu sorgen. Mit der TuS Burgschwalbach und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz stehen sich am Sonntag ab 15 Uhr am Märchenwald zwei Teams gegenüber, die noch etwas tun müssen, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen.







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