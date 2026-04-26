In der Rückrunde kommt die SG Müschenbach auf eigenem Platz nicht richtig zum Zug. Das schmerzt im Kampf gegen den Abstieg ungemein. Bei der Niederlage gegen den TuS Asbach fehlte auch ein Vollstrecker, der vor dem Tor aus wenig viel macht.
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Durch eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Asbach tritt die SG Müschenbach/Hachenburg in der Bezirksliga Ost auf der Stelle und bleibt auf dem ersten Abstiegsrang hängen. SG-Trainer Torsten Gerhardt musste in der heißen Phase der Saison auf einige Leistungsträger verzichten und war von den Anfangsminuten seiner Schützlinge gar nicht begeistert: „Die Sportart kannte ich noch nicht.