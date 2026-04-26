1:2 gegen Asbach schmerzt SG „Altenheimbingo“ kommt Müschenbach teuer zu stehen Marco Rosbach 26.04.2026, 20:06 Uhr

i Hier versucht Jannik Zeuner (links), den Ball mit dem Fuß an Asbachs Keeper Christoph Konstantin Haas vorbeizubringen (beobachtet von Ingo Bruns). In der 70. Minute war er dann nach einer Ecke von Jonas Giehl per Kopf erfolgreich. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Rückrunde kommt die SG Müschenbach auf eigenem Platz nicht richtig zum Zug. Das schmerzt im Kampf gegen den Abstieg ungemein. Bei der Niederlage gegen den TuS Asbach fehlte auch ein Vollstrecker, der vor dem Tor aus wenig viel macht.

Durch eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Asbach tritt die SG Müschenbach/Hachenburg in der Bezirksliga Ost auf der Stelle und bleibt auf dem ersten Abstiegsrang hängen. SG-Trainer Torsten Gerhardt musste in der heißen Phase der Saison auf einige Leistungsträger verzichten und war von den Anfangsminuten seiner Schützlinge gar nicht begeistert: „Die Sportart kannte ich noch nicht.







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