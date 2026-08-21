Aufsteigerduell gegen Rennerod Alte Freundschaft und offene Rechnung in Horressen Moritz Hannappel 21.08.2026, 09:21 Uhr

i Niklas Wörsdörfer (vorne, hier neben Co-Trainer Alexander Gombert) weiß, dass seine SG Horressen in der Bezirksliga Ost schnellstmöglich in die Spur finden muss. Marco Rosbach

Das Aufsteigerduell bietet gleich mehrere Geschichten. Neben den unterschiedlichen Saisonstarts sollte man auch eine enge Verbindung vergangener Tage der beiden Trainer erwähnen. Und dann gab es da noch einen viel-diskutierten Ligatausch im Vorjahr.

In Horressen treffen am Sonntag, 15 Uhr, zwei Aufsteiger aufeinander, die bislang einen sehr unterschiedlichen Saisonstart erlebten. Während die heimische SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers nach zwei Spielen noch auf einen Punkt wartet und dabei gegen die hoch gehandelten Teams des VfB Wissen (2:5) und TuS Montabaur (3:7) ordentlich unter die Räder kam, kann die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut mit vier Punkten aus zwei Spielen ...







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