Das Aufsteigerduell bietet gleich mehrere Geschichten. Neben den unterschiedlichen Saisonstarts sollte man auch eine enge Verbindung vergangener Tage der beiden Trainer erwähnen. Und dann gab es da noch einen viel-diskutierten Ligatausch im Vorjahr.
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In Horressen treffen am Sonntag, 15 Uhr, zwei Aufsteiger aufeinander, die bislang einen sehr unterschiedlichen Saisonstart erlebten. Während die heimische SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers nach zwei Spielen noch auf einen Punkt wartet und dabei gegen die hoch gehandelten Teams des VfB Wissen (2:5) und TuS Montabaur (3:7) ordentlich unter die Räder kam, kann die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut mit vier Punkten aus zwei Spielen ...