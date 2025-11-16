Hundsangen dreht Heimspiel Als St. Katharinen nachlässt, ist Marc Tautz zur Stelle Klaus Sackenheim 16.11.2025, 22:05 Uhr

i Der umtriebige Niklas Löw (in Rot) konnte mit seiner SG Hundsangen das Spiel gegen Florian Luther (in Blau) und die SG St. Katharinen drehen. Andreas Hergenhahn

Der Wille, dem Gegner nach dem Rückstand die Stirn zu bieten, ein überragender Spieler und ein Trainer, der ein glückliches Händchen beweist: Das waren die Zutaten, die der SG Hundsangen in der Bezirksliga Ost zum Sieg gegen St. Katharinen verhalfen.

Die SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth punktete durch ihren 4:1 (1:1)-Sieg über die SG St. Katharinen-Vettelschoß im Verfolgerfeld der Bezirksliga Ost weiter zuverlässig und verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz. Zunächst rieben sich die Zuschauer aber kräftig die Augen, mit welcher Wucht und welch hohem Pressing die Gäste in die Partie starteten.







