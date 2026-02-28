FC dreht Spiel vor der Pause Als Herschbach der Biss fehlt, schlägt Niederroßbach zu Rolf Schulze 28.02.2026, 22:30 Uhr

i Der Doppelschlag von Luca Reichmann (am Ball, hier bedrängt von Lucas Ebenig) brachte den FC Borussia Niederroßbach nach der frühen Herschbacher Führung auf Kurs. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Es bleibt dabei: Der zu Hause ungeschlagene FC Niederroßbach bestätigt auch im ersten Spiel des Jahres seine Heimstärke, während Aufsteiger SG Herschbach in der Fremde weiter auf den ersten Sieg wartet. Dabei hatte es für die Gäste so gut begonnen.

Durch einen 3:2 (3:1)-Arbeitssieg gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz hat der FC Borussia Niederroßbach den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost zurückerobert. Trotz ernsthafter Personalsorgen, vor allem im der Offensive, ergriffen die Einheimischen sofort die Initiative.







Artikel teilen

Artikel teilen