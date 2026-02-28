Es bleibt dabei: Der zu Hause ungeschlagene FC Niederroßbach bestätigt auch im ersten Spiel des Jahres seine Heimstärke, während Aufsteiger SG Herschbach in der Fremde weiter auf den ersten Sieg wartet. Dabei hatte es für die Gäste so gut begonnen.
Lesezeit 2 Minuten
Durch einen 3:2 (3:1)-Arbeitssieg gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz hat der FC Borussia Niederroßbach den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost zurückerobert. Trotz ernsthafter Personalsorgen, vor allem im der Offensive, ergriffen die Einheimischen sofort die Initiative.