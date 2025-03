Das zweite Mal in Folge konnte die SG Ahrbach trotz Führung in der Fußball-Bezirksliga Ost am Ende nicht gewinnen. Das lag zum einen an einem Leistungsabfall im zweiten Durchgang, zum anderen aber auch an den kämpfenden Hausherren der SG Alpenrod.

Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau konnte gegen die SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth den ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Ost im neuen Kalenderjahr sammeln. Auf dem Hartplatz in Unnau trennten sich die Mannschaften 2:2 (0:2) voneinander. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir kriegen zwei dumme Gegentore“, findet Alpenrods Co-Trainer Michael Dörner.

Die besagten Gegentore erzielte jeweils Ahrbachs Emre Sayan. In der 25. Minute stand er Alpenrods Torwart Arthur Kühl am Elfmeterpunkt gegenüber, nachdem Hachem Dachraoui Ahrbachs Pascal Schmidt im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sayan über den linken Innenpfosten, obwohl Kühl die Ecke hatte. Beim 0:2 wurde Sayan, der am zweiten Pfosten lauerte, von Markus Rausch bedient, der eine Flanke von der Grundlinie perfekt traf (42.). Der Abschluss aus fünf Metern war dann nur noch Formsache.

„Wir haben uns in der zweiten Halbzeit vorgenommen, an die erste anzuknüpfen, aber da haben einfach 10 Prozent gefehlt.“

Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic

„Wir haben uns in der zweiten Halbzeit vorgenommen, an die erste anzuknüpfen, aber da haben einfach 10 Prozent gefehlt“, zeigte sich Ahrbach-Trainer Zvonko Juranovic enttäuscht. Die erste richtige Torchance der Alpenroder führte auch direkt zum Anschlusstreffer. Der zur Halbzeit eingewechselte Alpenroder Spielertrainer Björn Hellinghausen stand nach einem langen Einwurf von Jannis Pörtner frei vor Ahrbachs Julian Schmitz und konnte sich die Ecke aussuchen (51.).

Die Gastgeber waren nun besser in der Partie und hätten in der 55. Minute durch einen Kopfball von Jakub Rapita beinahe ausgeglichen, jedoch kratzte Ahrbachs Schlussmann Schmitz den Ball aus dem Winkel. Die Partie war in der Folge offen, allerdings ohne große Chancen auf beiden Seiten vorzuweisen. Bis zur 86. Minute, als Hellinghausen Mitspieler Pörtner bediente, der den Ball zwar am Torwart vorbei legte, aber der auch knapp am Tor vorbei trudelte.

Die einen können mit dem Remis leben, die anderen nicht

Der Ausgleichstreffer war dann eine Kopie vom zweiten Treffer der Gäste. Pörtner war auf der linken Offensivseite auf und davon, flankte an den langen Pfosten, wo Kevin Falk alleinstehend einnetzte. „Beim Elfmeter dürfen wir so nicht hingehen, und beim zweiten Tor stehen wir falsch. In der zweiten Halbzeit haben wir dann Moral gezeigt, obwohl es noch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen gab. Wir können der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen, weil wir gut gekämpft haben und uns den Punkt verdient haben“, bilanzierte Dörner nach der Partie.

Das Trainerduo aus Zvonko Juranovic und René Reckelkamm konnte mit dem Punkt nicht so gut leben. „Auf dem Platz konnten wir nur über den Kampf kommen – und den haben wir am Anfang angenommen. Wir hätten ruhiger spielen sollen, haben uns in der letzten halben Stunde aber mehr oder weniger dem Gegner angepasst, die immer wieder lange Bälle geschlagen haben. Wieder nur ein Punkt ist enttäuschend nach einer 2:0-Führung. In der ersten Halbzeit waren wir vor allem präsenter“, bilanzierten sie.

SG Alpenrod-L./N./U. – SG Ahrbach/G./H. 2:2 (0:2)

Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau: Kühl – Rapita (70. Meyer), J. Benner (62. Breuer), Heidrich, L. Benner (73. Jung) – Olejnikov (46. Hellinghausen), Falk, Mies, Pörtner – Dachraoui – Henkel (88. Westermann).

Ahrbach/Girod/Heiligenroth: Schmitz – Kap, Amelong, Laux, Schmidt – Weber, Kuhn, Turan, Rausch – Murati (63. Marijanovic), Sayan (90.+2 Muth).

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Rübenach).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1, 0:2 Emre Sayan (25./Foulelfmeter, 42.), 1:2 Björn Hellinghausen (51.), 2:2 Kevin Falk (89.).