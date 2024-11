Remis gegen Burgschwalbach Alpenroder sprechen von zwei verlorenen Punkten 18.11.2024, 10:08 Uhr

i Jannis Pörtner (rechts) und die SG Alpenrod streckte sich nach drei Punkten. Am Ende wurde es beim 1:1 gegen den TuS Burgschwalbach (links Fabian Haas) aber nur einer. Thomas Jäger

Im Kellerduell der Bezirksliga Ost mussten sich die SG Alpenrod und der TuS Burgschwalbach mit einem Remis begnügen. Beide Teams konnten keine Sprünge in der Tabelle machen.

Ein Unentschieden, das keinem so richtig weiterhilft: Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau und der TuS Burgschwalbach trennten sich 1:1 (1:1) auf dem Unnauer Hartplatz. So konnten die Gäste das Schlusslicht der Bezirksliga Ost zwar weiter auf Distanz (7 Punkte) halten, verpassten jedoch den direkten Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

