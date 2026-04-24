Gegen Malberg nächste Chance Aller guten Dinge sollen für die SG Lautzert drei sein Marco Rosbach 24.04.2026, 11:47 Uhr

i In der Hinrunde trennten sich die SG Malberg (links Arthur Becker, rechts Niklas Utsch) und die SG Lautzert (in der Mitte Calvin Groß) torlos mit 0:0. Ein Remis wäre den Gästen diesmal zu wenig. Jürgen Augst

Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, wenn die SG Lautzert den Tabellenzweiten SG Malberg empfängt. Doch die Gastgeber wollen zeigen, dass sie auch gegen Spitzenmannschaften bestehen können. Ob ihnen der Rasenplatz in die Karten spielt?

Diese Wochen haben es in sich für die Fußballer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Nach dem 1:2 gegen den Vierten TuS Asbach und dem 0:5 beim Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach bekommt es die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich nun mit der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zu tun, dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost, der sich an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG 06 Betzdorf liefert.







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