Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, wenn die SG Lautzert den Tabellenzweiten SG Malberg empfängt. Doch die Gastgeber wollen zeigen, dass sie auch gegen Spitzenmannschaften bestehen können. Ob ihnen der Rasenplatz in die Karten spielt?
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Diese Wochen haben es in sich für die Fußballer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Nach dem 1:2 gegen den Vierten TuS Asbach und dem 0:5 beim Tabellendritten FC Borussia Niederroßbach bekommt es die Mannschaft von Trainer Lukas Haubrich nun mit der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zu tun, dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost, der sich an der Spitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG 06 Betzdorf liefert.