Am Ende in Ordnung, aber das Ziel knapp verfehlt und damit nicht ganz zufrieden: So lautet das Fazit der abgelaufenen Runde. Es ist also Luft nach oben, wenn das Trainerduo René Reckelkamm und Zvonko Juranovic die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gewohnt engagiert und ehrgeizig in die neue Saison der Bezirksliga Ost führt. Beide wollen wieder ein schlagkräftiges Team ins Rennen schicken.

„Nachdem wir relativ schnell den Klassenerhalt geschafft hatten, fehlten danach ein paar Prozentpunkte im Bereich Einsatz. Mit Platz sieben und 43 Punkten in der Endplatzierung haben wir unser Saisonziel knapp verpasst“, bilanzieren die beiden Trainer. Für die neue Spielzeit rufen Reckelkamm und Juranovic wieder Platz fünf im Endklassement aus; 50 Punkte sind die Marke, die erreicht werden soll. Dass dies in der, so die Einschätzung der beiden, nun deutlich ausgeglicheneren Klasse brutal schwer werden dürfte, sei ihnen klar. So bleibt man dann auch realistisch, will zunächst möglichst schnell nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, um dann weiter nach oben zu schauen.

i Luca Fichtner (links, hier im Zweikampf mit Müschenbachs Maurice Schug) ist vom TuS Montabaur zur SG Ahrbach gewechselt. Andreas Hergenhahn

Der Spielerkader wurde etwas verkleinert, hat mit den Abgängen von Enes Murati (Kosova Montabaur), Mert Korkmaz, Emre Sayan und Soner Kiziltoprak (alle Lion’s Ransbach) sowie Pascal Schmidt (SG Horressen) und Domink Laux (Laufbahnende) auf den ersten Blick an Substanz verloren. Dies seien etablierte Spieler, die sich schwer ersetzen lassen. Aber zu hadern ist nicht Reckelkamms und Juranovics Sache. Die Neuzugänge Luca Fichtner (TuS Montabaur), Musa Ölmez (SG Horressen), Luca Schlag (TuS Niederahr), Kirubel Abadi Abraham (A-Jugend TuS Koblenz), Philipp Schlemmer (2. Mannschaft) und Kerem Baylar (eigene Jugend) haben in den ersten Wochen bereits einen guten Eindruck hinterlassen.

Gesunde Konkurrenz und eine gute Reserve als Sicherheit

Natürlich wisse man nie, wie die neuen Spieler einschlagen werden, „aber die Jungs haben alle Qualität, sind motiviert und ziehen mit vollem Einsatz mit“, ist das Trainerduo überzeugt. Auch mit einem etwas verkleinerten Kader herrsche innerhalb der Mannschaft eine gesunde Konkurrenzsituation. Spieler aus der zweiten Reihe könnten sich jederzeit mit guten Leistungen für die Startelf empfehlen. Zudem könne die gute zweite Mannschaft, die in die Kreisliga A aufgestiegen ist, bei Bedarf das Bezirksliga-Team verstärken.

Für Ahrbachs Trainer ist Vizemeister SG 06 Betzdorf der Topfavorit auf den Meistertitel, daneben trauen beide auch Hundsangen, Malberg und Westerburg viel zu. „Es ist sicher kein Geheimnis, dass es in der Liga Vereine mit deutlich besseren finanziellen Mitteln gibt“, sagen sie. „Wir wollen mit einer geschlossenen Einheit und absolutem Teamgeist jede Woche das Maximale rausholen, um mit unseren bescheideneren Mitteln in dieser starken und ausgeglichenen Liga mitzuhalten.“ Dafür setzen René Reckelkamm und Zvonko Juranovic alles daran, ihre Mannschaft optimal vorzubereiten.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod

Zugänge: Luca Fichtner (Tus Montabaur), Musa Ölmez (SG Horressen), Luca Schlag (Tus Niederahr), Kirubel Abadi Abrham (A-Jugend TuS Koblenz), Philipp Schlemmer (eigene 2. Mannschaft), Tolga Turan (TuS Montabaur, bereits im Winter), Kerem Baylav (eigene Jugend).

Abgänge: Enes Murati (FC Kosova Montabaur), Mert Korkmaz, Emre Sayan, Soner Kiziltoprak (alle Lion‘s Ransbach), Pascal Schmidt (SG Horressen), Nils Amelong (Tus Asbach), Dominik Laux, Manuel Schmitz (beide Laufbahn beendet), Almin Selman (Pause), Alpha Conde (Frankreich).

Kader, Tor: Julian Schmitz, Florian Weimer.

Abwehr: Joshua Kap, Jan-Christian Weber, Musa Ölmez, Dominik Schild, Philipp Schlemmer, Kerem Baylav, Dominik Bischoff.

Mittelfeld: Sebastian Görg, Tolga Turan, Marvin Krebs, Daniel Schwenk, Jannik Sturm, Markus Rausch, Mario Marijanovic, Luca Fichtner, Luca Schlag, Kirubel Abadi Abrham.

Angriff: Tim Kuhn, Niklas Spohr.

Trainer: René Reckelkamm und Zvonko Juranovic, Florian Scheid (Torwarttrainer).

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: SG Hundsangen, SG 06 Betzdorf.