Vor Derby gegen TuS Montabaur Ahrbach zwischen Abstiegskampf und Gerüchteküche 20.11.2025, 14:58 Uhr

i Stephan Krebs, der bis zur Winterpause bei der SG Ahrbach im Wort steht, hält nichts von Durchhalteparolen. Marco Rosbach

Quo vadis, SG Ahrbach? Der ersten Welle der Kombinierten droht nicht nur der Abstieg in die Fußball-Kreisliga A. Vielmehr ist aus dem Umfeld zu vernehmen, dass mehrere Spieler wohl die Gründung eines neuen Vereins erwägen.

Die in Zahlen ausgedrückten nackten Fakten sprechen Bände und stellen der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Die wenigsten Tore geschossen, die meisten kassiert, zwei Unentschieden, 13 Niederlagen – es muss schon ein mittelprächtiges sportliches Wunder her, damit der abgeschlagene Tabellenletzte den Sturz auf die Kreisebene tatsächlich noch abwenden kann.







