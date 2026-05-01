Personalsorge hüben wie drüben Ahrbach will es auch Lautzert sehr schwer machen Jona Heck 01.05.2026, 10:00 Uhr

i Im Hinspiel musste sich die SG Ahrbach (in Schwarz) nach gutem Kampf mit 2:3 gegen die SG Lautzert-Oberdreis (in Rot) geschlagen geben. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Ahrbach will es der SG Lautzert-Oberdreis im Heimspiel lange schwer machen. Beide Teams kämpfen nach den guten Spielen vergangenes Wochenende mit personellen Problemen, blicken aber zuversichtlich auf Sonntag.

Die SG Ahrbach/Heilgenroth/Girod wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost. Am Sonntag, 15 Uhr, ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod zu Gast in Girod. Beide Mannschaften zeigten am vergangenen Wochenende starke Spiele, Ahrbach stellte Hundsangen lange Zeit vor große Probleme, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen