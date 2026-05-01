Die SG Ahrbach will es der SG Lautzert-Oberdreis im Heimspiel lange schwer machen. Beide Teams kämpfen nach den guten Spielen vergangenes Wochenende mit personellen Problemen, blicken aber zuversichtlich auf Sonntag.
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Die SG Ahrbach/Heilgenroth/Girod wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost. Am Sonntag, 15 Uhr, ist die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod zu Gast in Girod. Beide Mannschaften zeigten am vergangenen Wochenende starke Spiele, Ahrbach stellte Hundsangen lange Zeit vor große Probleme, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben.