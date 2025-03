Auf drei Tage gezogen ist der 21. Spieltag in der Bezirksliga Ost. Dabei steht schon die erste Partie am Freitagabend besonders im Fokus.

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Ost hat der ohnehin enteilte Tabellenführer Spvgg EGC Wirges die Chance, die Konkurrenz weiter unter Druck zu setzen. Voraussetzung dafür ist ein Auswärtssieg im Derby in Heiligenroth am Freitagabend. Die gastgebende SG Ahrbach wird alles daran setzen, dies zu verhindern. Am Samstag folgt das Heimspiel des FC HWW Niederroßbach gegen die SF Höhr-Grenzhausen, die weiteren Spielen werden geschlossen am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – Spvgg EGC Wirges (Fr., 20 Uhr, in Heiligenroth; Hinspiel: 0:4). „Eigentlich ist das ein einfaches Spiel für einen Trainer“, sagt Zvonko Juranovic, der mit seiner SG Ahrbach den Spitzenreiter EGC Wirges erwartet. „Die Jungs sind sehr motiviert“, viele von ihnen sind einst für den Gegner aufgelaufen. Die Gastgeber sollten befreit und ohne Druck heute unter Flutlicht aufspielen können. Juranovic freut sich beim Derby zudem auf viele Zuschauer in dem Vergleich mit einer „sehr guten Mannschaft“.

„Wir werden alles geben, um die Liga spannend zu machen“, verspricht Juranovic, der seine Leute mit Respekt vor der EGC, aber ohne Angst auf den Platz schicken möchte. Beide Teams sind in 2025 übrigens ungeschlagen. Die Trainingseindrücke seien gut, sagt der Coach, der bis auf den nach wie vor verletzten Sebastian Görg keine Ausfälle verkraften muss. „Leider können wir nur elf Spieler aufstellen“, es bieten sich derzeit mehr fürs Startaufgebot an.

Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic

Der Wirgeser Trainer Sven Baldus freut sich über die Rückkehr von Denis Radermacher. Jakob Noß hat hingegen Probleme mit dem Knie und Marian Kneuper mit der Ferse. Insgesamt sollten aber auch die Gäste heute eine starke Elf mit Selbstvertrauen aufbieten. Die EGC hat im neuen Jahr alle ihre drei Spiele gewonnen und ist dabei ohne Gegentor geblieben. „Wir haben sehr, sehr gute Spiele gemacht“, hat Baldus seiner Mannschaft im Training bestätigt.

Bei allem Lob für Gegenpressing und kreierte Chancen betont er zugleich: „Wir müssen so eine Leistung über 90 Minuten zeigen“ in Ahrbach. Es warte ein Gegner mit einigen Qualitäten, der nicht unterschätzt werden dürfe. „Wir dürfen nicht denken: Irgendwie wird es funktionieren“, erklärt Baldus, auch mental müsse man „alles auf den Platz bringen“. In Sachen Motivation ist er wie Juranovic allerbester Dinge für das Flutlicht-Match am heutigen Abend.

FC HWW Niederroßbach – SF Höhr-Grenzhausen (Sa., 17 Uhr; Hinspiel: 3:2). „Die letzte Gier fehlt noch“, stellt Metin Kilic, der Trainer des FC Niederroßbach fest. Für das anstehende Heimspiel gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen steht dennoch fest: „Zu Hause wollen wir alle Punkte behalten.“ In Berod habe man zuletzt gut gespielt, aber nur einen Zähler ergattert. „Wir haben zu viel liegengelassen“ nach dem Start ins Jahr, und es fehle noch der Rhythmus. Die jüngste Trainingseinheit sei allerdings sehr gut gelaufen, berichtet Kilic.

Lukas Blech hat eine Gehirnerschütterung erlitten und Motoshi Tanaka hat Probleme mit der Wade. Sonst schaue es abgesehen von längerfristig erkrankten Spielern personell ganz ordentlich aus. Ohnehin spürt Kilic keinen Druck auf seiner Mannschaft lasten. „Wir können frei aufspielen“, der Aufstieg sei nicht das Ziel in diesem „Aufbaujahr“. Die Entwicklung sei im gesamten Verein sehr gut. In Niederroßbach sei man mit dem vierten Tabellenplatz zufrieden.

i Da hilft kein Hadern: Kapitän Lukas Blech fehlt dem FC HWW Niederroßbach im Heimspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen. Marco Rosbach

Trotz des achten Rangs ist die Situation für die SF Höhr-Grenzhausen angespannter, da der Abstand zu den Abstiegsrängen nicht übermäßig groß ist. „Wir treten ein bisschen auf der Stelle“, gesteht Almir Ademi, der mit Thomas Arzbach das Trainer-Duo bildet. Zuletzt gab es eine knappe Niederlage in Wallmenroth. „Wir können den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagt Ademi, die Begegnung hätte auch in die andere Richtung kippen können, erläutert er.

„Im Hinspiel hat man gesehen, wie stark Niederroßbach ist“, eine stabile Grundordnung und effektive Defensivarbeit sollen deswegen in der Auswärtspartie die Grundlage sein, um selbst Nadelstiche zu setzen. Es werde wichtig sein, „unmittelbare Antworten auf die Spielsituationen“ zu finden: „Wir wollen was auf die Platte kriegen.“ Nicht mithelfen kann dabei der gesperrte Samet Sögünmez. Ansonsten hat Ademi wenige personelle Neuigkeiten zu verbreiten.

SG Neitersen/Altenkirchen – TuS Montabaur (So., 15 Uhr, in Altenkirchen; Hinspiel: 2:3). „Wir müssen mal wieder ein Tor machen“, fordert Markus Kluger, der Trainer des TuS Montabaur, vor dem Auswärtsspiel bei der SG Neitersen. Das ist seinem Team zuletzt nämlich zwei Mal nicht geglückt. Und der Vorletzte Neitersen sei nicht mehr mit der Elf aus der Hinrunde gleichzusetzen. Der Gegner hat sportlich aufgeholt und „weiß, wo das Tor steht“. Das haben die Siege des Gegners in Hundsangen und kürzlich in Asbach vor Augen geführt.

Dass der TuS Montabaur im neuen Jahr erst drei Punkte geholt hat, führt Kluger auf die Defizite in der Vorbereitung zurück. „Da können die Jungs nichts dafür“, betont er, aber „uns fehlen drei bis vier Wochen“. Diesen Rückstand gelte es nun in der nächsten Zeit aufzuarbeiten. Immerhin ist die Defensive der Kreisstädter stabil und hat im neuen Jahr erst zwei Gegentreffer kassiert. Was die Kaderstärke und Trainingsbeteiligung anbelangt, ist Kluger zufrieden.

i Gesprächsbedarf: Zuletzt lief es für den TuS Montabaur (hier Philipp Görg und Kapitän Timo Hoffmeyer) nicht nach Wunsch. Marco Rosbach

„Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Felix Ba Bly, der Trainer der Gastgeber. Zwei Auswärtssiege in fast der gleichen Art (jeweils nach einer Aufholjagd) seien ein guter Aufhänger, um nun auch ein Heimspiel zu gewinnen. Das sieht der neue SG-Trainer auch durchaus im Bereich des Möglichen, denn auch den Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt ist der schleppende TuS-Start ins neue Jahr nicht verborgen geblieben. Ba Bly warnt aber: „Da kommt eine sehr gut organisierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft auf uns zu, die als Aufsteiger ordentlich Punkte gesammelt hat.“ Den schwächelnden Start wolle man nun für sich nutzen, um Zählbares zu erreichen.

Trotz der sechs Punkte aus drei Spielen habe sich an der Ausgangslage nicht viel geändert. „Es sind immer noch neun Punkte auf den Nichtabstiegsplatz, nur weniger Spiele“, weiß Ba Bly. Seine Elf wolle nun jedoch dran bleiben. „Vor meinem Beginn wurden neun Punkte aus 17 Spielen geholt, dazu kein Auswärtsspiel gewonnen. Selbst wenn es am Ende der Saison nicht reichen sollte, wollen wir diese positive Tendenz weiter aufrecht erhalten und das Blatt weiter in die andere Richtung drehen“, stellt Ba Bly klar. Er selber glaubt weiterhin an den Nichtabstieg. „Wir haben es natürlich noch nicht aufgegeben“, sagt er weiter. Entscheidend seien für den Trainer die kommenden vier Begegnungen, in denen es unter anderem auch gegen Wallmenroth und Burgschwalbach geht. „Dann wird man sehen, wo die Reise hingeht“, so Ba Bly.

TuS Burgschwalbach – SG Wallmenroth-Scheuerfeld (So., 15 Uhr; Hinspiel: 0:2). Mit einem Heimsieg kann die TuS Burgschwalbach am Sonntag den Gegner aus Wallmenroth in der Tabelle überholen. „Ich habe die Spieler gewarnt, zum jetzigen Zeitpunkt auf die Tabelle zu schauen“, berichtet jedoch Trainer Walter Reitz. Lieber will er auf die sportlichen Aspekte achten. Nach zwei Siegen sieht es „etwas besser aus als vor zwei Wochen, aber nicht so gut, dass wir uns zurücklehnen dürften“. Doch es besteht Hoffnung, auf einem guten Weg zu sein.

Beim 1:0 in Montabaur hat er jedenfalls auch fußballerisch einen Aufschwung beobachtet. Doch „Wallmenroth ist für uns sehr schwierig zu spielen“, mahnt er aufgrund von Körperlichkeit und mannschaftlicher Geschlossenheit. Den Burgschwalbachern fehlt beim Anpfiff Tim Heimann nach einer Knie-OP wegen eines Knorpelschadens, Kevin Siekmann laboriert an einem Muskelfaserriss. Julian Ohlemacher kehrt kurz vorm Spiel aus dem Urlaub zurück.

i Einer, der alles gibt: Burgschwalbachs Kapitän Janosch Lauter. Marco Rosbach

„Das ist fast schon mehr als ein Sechs-Punkte-Spiel“, erläutert Tarek Petri, der Trainer der SG Wallmenroth. Im Hinspiel hat seine Mannschaft ihren ersten Saisonsieg gefeiert, heute rangiert sie zwei Punkte vor Burgschwalbach. Den ersten Sieg des neuen Jahres gab es jüngst daheim gegen Höhr-Grenzhausen. „Das war gut für Kopf und Psyche“, sagt Petri über diesen Erfolg. Er erwartet noch einen sehr engen Saisonverlauf in einer Liga „fast ohne Mittelfeld“.

Das hat zur Folge, dass etliche Vereine noch zum Tabellenende blicken müssen. Petri erkennt in der TuS Burgschwalbach „eine Mannschaft, die gewinnen will und muss“. Entsprechend erwarte er Gastgeber, die alles investieren und sich taktisch Gedanken machen. Die Heimelf sei qualitativ stärker einzuschätzen als beim Hinspiel. Personell werde sich nicht viel ändern bei den Wallmenrothern. Manuel Plath plagt sich noch mit seiner Rippenverletzung herum.

SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (So., 15 Uhr, in Berod bei Hachenburg; Hinspiel: 3:2). Drei Mal hat die SG Berod in diesem Jahr unentschieden gespielt. Das zweite Heimspiel hintereinander bietet die Chance, die Serie mit einem Sieg zu beenden. Gegner ist am Sonntag die SG Alpenrod. Ein Dreier ist das Ziel von Berods Spielertrainer Justin Keeler. Was dafür nötig ist? „Konstanz über 90 Minuten“, erklärt er, außer für den Tormann gelte das für alle Mannschaftsteile beim Tabellen-Fünften.

Keeler hebt außerdem hervor, dass sein Team beim 1:1 gegen Niederroßbach in der Schlussphase seine Fähigkeiten gezeigt hat. Und mehr Druck laste am Sonntag auf der SG Alpenrod: „Ich denke, dass die mit aller Macht versuchen werden, drei Punkte zu holen.“ Wachsamkeit sei von Beginn an wichtig. Verzichten muss Keeler, der gerade an seiner Trainerlizenz arbeitet, auf den letztmals gesperrten Yannik Stein. Andere Spieler sind krank oder angeschlagen.

i Erneutes Heimspiel: Nick Brabender (weißes Trikot) und die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis empfangen nach dem FC HWW Niederroßbach (rechts Benny Walkenbach) die SG Alpenrod zum zweiten Heimauftritt in Folge. Jürgen Augst. Jürgen Augst/byJogi

Der 19 Jahre alte Adil Aydin, der in der Winterpause aus Westerburg kam, steht der SG Alpenrod erstmals für einen Einsatz zur Verfügung, berichtet deren Spielertrainer Björn Hellinghausen. Auf der anderen Seite müssen Denis Olejnikov und Jakub Rapita ersetzt werden. Aufstellung hin oder her – es dürfte lebendig zugehen auf dem Platz. „Ich war nie ein Trainer, der sich vorm Spiel mit einem Unentschieden zufriedengegeben hat“, so der Coach.

Hellinghausen geht davon aus, dass Berod ebenfalls auf drei Punkte spielt – er betont zugleich: „Ich sehe uns absolut nicht als chancenlos.“ „Wir wollen die so lange wie möglich ärgern“, kündigt er an. Wenn Berod allerdings einen kompletten Kader habe, sei das eine Spitzenmannschaft der Liga. Somit sei die Schwere der Aufgabe klar. Von der eigenen Mannschaft erhofft er sich, dass sie zum Beispiel bei Ecken im eigenen Strafraum cleverer agiert.

SG Müschenbach/Hachenburg – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (So., 15 Uhr, in Müschenbach; Hinspiel: 2:4). „Zum Punkten verdammt“, sieht Trainer Stefan Häßler seine SG Müschenbach in Anbetracht der anderen Ergebnisse vom vergangenen Wochenende. Zählbares im Kampf gegen den ersten Abstiegsplatz soll es am Sonntag geben gegen die SG Hundsangen, der Tabellendritte. Dem Gegner gesteht Häßler zu, individuell den qualitativ besten Kader der Liga zu besitzen. „Wir werden uns strecken müssen“, ist Häßler bewusst.

Personell könnte es bis zum Anpfiff der SG Müschenbach etwas besser aussehen als zuletzt. Spieler wie Jannik Zeuner, Peter Kempf, Fabian Hüsch und Leon Giehl könnten zurückkehren. „Das wäre eine komplette Achse“, erläutert Häßler. Solche Verstärkungen sind natürlich hoch willkommen, denn es gilt die Devise: „Punkten, je früher, desto besser.“ Eventuell würden aber auch wieder Spieler aus der eigenen Zweiten Mannschaft nominiert, teilt Häßler mit.

„Wir wollen die Runde nicht ausklingen lassen.“

Hundsangens Trainer Ralf Hannappel

Drei Punkte setzt sich ebenfalls Hundsangens Trainer Ralf Hannappel zum Ziel. „Dafür müssen wir ein stückweit besser werden“, räumt er ein, „Konzentriert verteidigen“, lautet eine seiner Kernforderungen, denn die im neuen Jahr gefangenen Gegentore habe man sich überwiegend selbst zuzuschreiben. „Wir wollen die Runde nicht ausklingen lassen“, stellt Hannappel klar, wenngleich die ersten beiden Tabellenplätze etwas in die Ferne gerückt sind.

Im eigenen Team vermisst Hannappel derzeit die „fußballerische Leichtigkeit aus der Vorbereitung. Müschenbach billigt er wiederum zu, Fußball auch zu „arbeiten“. In Kombination mit einem Naturrasen Ende März deutet das auf eine kampfbetonte Partie hin ohne „extremen Kombinationsfußball“. Man müsse mehr „über zweite Bälle kommen“. Als Rückkehrer könnten Luca Matthey und Simon Schwickert helfen. Gabriel Leber hat Probleme mit einem Fuß.

HSV Neuwied – SG 06 Betzdorf (So., 15 Uhr, Kunstrasenplatz Heddesdorf; Hinspiel: 1:1). So ganz zufrieden scheint HSV-Trainer Stefan Fink mit dem – auf den ersten Blick – überraschenden Punktgewinn bei der SG Hundsangen immer noch nicht zu sein. „Grundsätzlich sind wir demütig und sagen, dass man damit zufrieden sein kann“, antwortet Fink angesprochen auf den vergangenen Sonntag, ergänzt aber: „Wir hatten durchaus auch Chancen auf den Sieg.“ Im Heimspiel am kommenden Sonntag geht es gegen das nächste Spitzenteam, mit der SG 06 ist der Tabellenzweite zu Gast. Seine HSV-Elf soll vor allem an eines aus dem vergangenen Spiel anknüpfen. „Wir müssen die Aggressivität aus Hundsangen mitnehmen. Wir waren endlich mal nicht ’Everybody’s Darling’“, betont der HSV-Trainer.

Mit dem starken Mitaufsteiger erwartet die Fink-Elf ein spielerisch starkes Team, die einen ähnlichen fußballerischen Ansatz verfolgt. Es mache deutlich mehr Spaß, gegen eine Mannschaft zu spielen, „die auch spielen will“, findet Fink. „Weil man dort seine taktischen Automatismen abrufen kann und nicht nur dem hohen Ball hinterherschauen muss“, erklärt er weiter. Ob sich seine Elf gegen solch einen Gegner einfacher tue, würde er nicht bejahen. Am Sonntag müsse die Leistung aus Hundsangen auf den Platz gebracht werden und in der Defensive „vor allem die Umschaltmomente der Betzdorfer“ kontrolliert werden.

i Der Schein trügt: Auch wenn es in dieser Szene den Eindruck erweckt, hatten Marvin Heinrich (in Grün) und seine Betzdorfer Mitspieler wenig Probleme gegen die SG Rheinhöhen (in Schwarz). Die SG 06 siegte klar mit 9:0. Manfred Böhmer

Auch der Gäste-Elf um das Trainerduo Enis Caglayan und Philipp Euteneuer ist der HSV-Auftritt in Hundsangen nicht verborgen geblieben. „Das sollte Warnung genug sein“, sagt Caglayan. Seine Elf werde den Gegner „keinesfalls unterschätzen“. Auch aufgrund des Hinspiels am Bühl, als die Betzdorfer aus einem anstrengenden Derby in Wallmenroth kamen, Trainer Caglayan sich vom Mitaufsteiger aber beeindruckt zeigte. „Daher wundert es mich, dass sie dort unten rumtingeln“, findet der SG-06-Trainer und erklärt weiter: „Sie haben das im Hinspiel sehr gut gemacht, haben zudem eigentlich eine erfahrene Mannschaft. Ich habe sie stärker erwartet, aber wenn man nach 20 Spieltagen unter dem Strich steht, dann scheint nicht alles gut zu laufen.“

Trotzdem will Caglayan den Gegner nicht nur auf die Tabellensituation reduzieren. Die eigene Position wurde am vergangenen Wochenende dagegen noch einmal komfortabler. „Wir sind gut unterwegs“, hält der ehemalige Oberligastürmer fest. In dem Wissen, dass noch einige Spiele und direkte Duelle gegen die Mitkonkurrenten an der Spitze der Tabelle zu spielen sind, schaue er mit seinen Spielern aber weiter von Spiel zu Spiel. „Nichts ist selbstverständlich, wir wollen jedes Mal unsere Stärken abrufen, dann sind wir schwer zu knacken.“ In Neuwied wird wohl Oliver Cano Cifuentes, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme geschont wurde, wieder eine Option sein.

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath – TuS Asbach (So., 15 Uhr, in Dahlheim; Hinspiel: 0:2). Die großen Drei der Liga haben die Kicker der SG Rheinhöhen hinter sich. „Mehr oder weniger grandios“, merkt Trainer Till Warkentin ironisch an angesichts von null Punkten und 0:25 Toren. Nun geht es am Sonntag gegen den TuS Asbach. Das sei ein gutes Team, aber eher „ein Gegner, bei dem man ein bisschen mitspielen kann“, hofft Warkentin. Knapp ging das Hinspiel verloren, damals standen die Rheinhöhen überm Strich.

Jetzt setzt Warkentin auf die „heimische Kulisse“ mit ihren Fans, denn erstmals in 2025 wird in Dahlheim gespielt. Auch das ist ein Grund, um auf mehr Spielanteile zu hoffen: „Da sind wir immer sehr gut unterstützt worden.“ Schließlich will auch der Tabellenletzte noch Zählbares einfahren. Sorgen herrschen um Kapitän Niklas Becker, der umgeknickt und am Knöchel verletzt ist. Das gleiche Problem hat Julian Becker. Der Trainer hätte beide gerne mit dabei.

„Wir sind sauer“, stellt TuS-Trainer Simone Floris ob der letzten Ergebnisse klar. Der Aufsteiger aus dem Kreis Neuwied gab das zweite Mal in Folge eine Führung aus der Hand. Beide Spiele lassen sich dabei nicht vergleichen, findet Floris. „Burgschwalbach hat uns nicht mehr spielen lassen und es gut gemacht, Neitersen hätte ohne Unterstützung nicht gewonnen“, so der Asbacher Trainer. Vor allem die jüngste 2:3-Heimniederlage sei aufgund der eigenen Fehler sehr ärgerlich gewesen. „Unter uns ist die Stimmung weiter gut, wir ärgern uns aber natürlich, weil es unnötig war“, meint der TuS-Trainer. Die Wut über die liegengelassenen Punkte soll nun in positive Energie umgewandelt werden. „Wir wollen und das holen, was uns zu steht“, sagt Floris.

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Markus Kluger (TuS Montabaur)

SG Ahrbach – Spvgg EGC Wirges 1:3

FC Niederroßbach – SF Höhr-Grenzhausen 2:1

SG Neitersen – TuS Montabaur 1:2

TuS Burgschwalbach – SG Wallmenroth 2:2

SG Berod – SG Alpenrod 3:1

SG Müschenbach – SG Hundsangen 2:2

HSV Neuwied – SG 06 Betzdorf 1:3

SG Rheinhöhen – TuS Asbach 1:3