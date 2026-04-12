Gemessen an den vielen haushohen Niederlagen, die sie schon hinnehmen mussten, fühlte sich dieses 0:2 gegen Höhr-Grenzhausen für Schlusslicht Ahrbach fast schon wie ein Erfolg an. Entsprechend groß fiel das Lob der Trainer für das SG-Team aus.
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Es gab zwar punktemäßig erneut nichts Zählbares, auch der erste Saisonsieg lässt weiter auf sich warten, die kämpferische Einstellung, die das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga Ost, die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod bei ihrer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen die SF Höhr-Grenzhausen abgerufen hat, war aber aller Ehren wert.