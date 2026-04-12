Remark zieht Hut vor seiner SG Ahrbach macht Höhr-Grenzhausen das Siegen schwer Klaus Sackenheim 12.04.2026, 21:57 Uhr

i Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Sportfreunde: Höhr-Grenzhausens Jaider Cardona Chicaiza, der sich hier gegen Ahrbachs Jan Christian Weber durchsetzt, war der agilste Gästeakteur. Volker Horz

Gemessen an den vielen haushohen Niederlagen, die sie schon hinnehmen mussten, fühlte sich dieses 0:2 gegen Höhr-Grenzhausen für Schlusslicht Ahrbach fast schon wie ein Erfolg an. Entsprechend groß fiel das Lob der Trainer für das SG-Team aus.

Es gab zwar punktemäßig erneut nichts Zählbares, auch der erste Saisonsieg lässt weiter auf sich warten, die kämpferische Einstellung, die das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga Ost, die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod bei ihrer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen die SF Höhr-Grenzhausen abgerufen hat, war aber aller Ehren wert.







Artikel teilen

Artikel teilen