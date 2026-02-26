Montabaur schlägt Schlusslicht Ahrbach hadert nach Derby mit drei Platzverweisen Helmut Rosbach 26.02.2026, 09:47 Uhr

i Eine Schlüsselszene im Derby: Nach dem 0:2 reklamierten Ahrbachs Spieler eine vermeintliche Abseitsstellung, doch Schiedsrichter Paul Volk blieb bei seiner Entscheidung. Marco Rosbach

Der Anfang ist gemacht in der Bezirksliga Ost – und sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Dem frühen Doppelschlag des TuS Montabaur folgten im Derby bei Schlusslicht SG Ahrbach zwei frühe Platzverweise, später sah auch noch ein Trainer Gelb-Rot.

Dieser Jahresauftakt hatte es in sich: In einem kampfbetonten und kartenreichen Derby der Bezirksliga Ost unterlag der Tabellenletzte SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod dem TuS Montabaur mit 1:3 (0:2) und muss weiter auf den ersten Sieg warten, während die Kreisstädter das Nachholspiel nutzten, um ihr Konto auf gute 30 Punkte aufzustocken.







