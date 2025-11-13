Ahrbach greift nach allerletzter klitzekleiner Chance

i Das gleiche Engagement ist gefordert: Tobias Quirmbach (vorne im weißen Trikot) und seine SG Herschbach wollen das Aufsteigerduell gegen Windhagen genauso angehen wie das Derby gegen die SG Westerburg (vone im blauen Trikot David Gläser), in dem am Ende ein nicht unverdienter Punkt heraussprang. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Sowohl auf den vorderen als auch auf den hinteren Plätzen stehen sich die Kontrahenten am letzten Hinrundenspieltag in direkten Duellen gegenüber. Wer blickt nach oben, wer muss sich nach unten orientieren? Am Freitag geht’s in Höhr-Grenzhausen los.

Einmal noch 90 Minuten – und ein paar mehr – sind in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Ost zu gehen. Der 15. Spieltag steht an und wird am Freitagabend in Höhr-Grenzhausen eröffnet. Nach zwei Samstagsspielen, an denen unter anderem die ersten drei der Tabelle beteiligt sind, wird das Wochenende mit fünf Spielen am Sonntag abgerundet.







