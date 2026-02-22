0:5-Schlappe in Neuwied Ahrbach fehlt bei der Generalprobe der Rhythmus Marco Rosbach 22.02.2026, 15:45 Uhr

i Auch im letzten Testspiel sah Thomas Remark eine Niederlage seiner SG Ahrbach, für die es bereits am Mittwoch um Punkte geht. Andreas Hergenhahn

Die Vorbereitung ist für die meisten Westerwälder Vereine durchwachsen verlaufen. Auch Bezirksliga-Ost-Schlusslicht SG Ahrbach litt unter Eis und Schnee. Das machte sich im letzten Testspiel bemerkbar.

Die Generalprobe vor dem Nachholspiel gegen den TuS Montabaur (Mi., 19.30 Uhr, in Heiligenroth) hat den Fußballern der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod kaum Sicherheit gegeben. Das Schlusslicht der Bezirksliga Ost musste sich beim Tabellen-13. der Bezirksliga Mitte mit 0:5 (0:3) geschlagen geben.







