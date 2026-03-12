Kellerduell gegen Herschbach Ahrbach-Coach Remark: Haben nichts mehr zu verlieren Marco Rosbach 12.03.2026, 19:46 Uhr

i Will sich nicht damit abfinden, dass die SG Ahrbach ohne Erfolgserlebnis dem Abstiegs entgegentaumelt: Trainer Thomas Remark. Marco Rosbach

„Wir versuchen, endlich unser Auswärtsproblem zu lösen“, sagt Dirk Hannappel, der Trainer der SG Herschbach, vor dem Kellerduell bei Schlusslicht SG Ahrbach. Dann wäre es irgendwann wieder angenehmer, auf die Tabelle der Bezirksliga Ost zu schauen.

Während sich die einen nach neun Jahren in der Bezirksliga Ost mit der Rückkehr in die Kreisliga A abgefunden haben, geht es für die anderen darum, als Aufsteiger das Klassenziel noch zu erreichen. Das sind die Voraussetzungen für das Kellerduell zwischen dem abgeschlagenen Tabellenletzten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz (So.







