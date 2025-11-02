Pleite gegen St. Katharinen Ahrbach-Coach Krebs spricht Team Bezirksliga-Format ab Helmut Rosbach 02.11.2025, 20:44 Uhr

Lirijon Krasniqi (rechts) tat sich bei der SG St. Katharinen als Doppeltorschütze hervor. Hier liefert er sich ein Kopfballduell mit Ahrbachs Dominik Laux.

Der Trainerwechsel bei der SG Ahrbach ist verpufft, das Schlusslicht wusste die verbesserte Leistung in Lautzert nach der Übernahme durch Stephan Krebs im Heimspiel gegen St. Katharinen nicht zu bestätigen. Hinterher gab’s klare Worte.

Nach der ansprechenden Leistung zuletzt in Lautzert hegte Stephan Krebs, der neuer Trainer der SG Ahrbach, die Hoffnung, dass sich dieser Trend gegen die SG St. Katharinen fortsetzen könnte. Doch dem war nicht so. Das Schlusslicht musste sich mit 0:4 (0:3) geschlagen geben und wartet weiter auf den ersten Dreier.







