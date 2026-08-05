Haubrichs erste Vorbereitung
Acht Neue stehen in Lautzert einem Abgang gegenüber
Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod 2026/2027. Hinten von links: Tom Hesseler, Branko Petrovic, Felix Schwamberger, Yannik S
Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod 2026/2027. Hinten von links: Tom Hesseler, Branko Petrovic, Felix Schwamberger, Yannik Stein, Tim-Luca Schulze, Nick Neumann; Mitte von links: Fabian Wall (Physio), Stephan Heuger (Betreuer), Nick Brabender, Luan-Luis Brandenburger, Luka Fichtner, Gabriel-Joel Hüntner, Lukas Haubrich (Trainer), Jan Böhning (Co-Trainer); Vorne von links: Tom Brand, Dennis Kern, Sergio Steven Zules Muriel, Hrovje Vincek, Alex-Luis Hüntner, Mladen Petrovic, Yanick Tsannang. Es fehlen: Tyler Brand, Levin Klein, Cem Koc, Colon Römer, Dominik Soldo.
Jürgen Augst/byJogi

Fußball-Bezirksliga Ost: Trainer Lukas Haubrich führt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in die neue Saison und hat bereits seine erste Vorbereitung mit dem Team hinter sich. Acht Neuzugänge und ein glanzvoller 4:0-Pokalsieg lassen aufhorchen.

Lesezeit 2 Minuten
Hinter der SG Berod-Wahlrod-Lautzert/Oberdreis liegt eigentlich eine ruhige Bezirksliga-Ost-Spielzeit 2025/26. Zumindest bei dem Blick auf die Tabelle und die Fieberkurve der SG. Die ersten vier Spieltage rangierte die Elf – damals noch des Trainerduos Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu – auf Platz zwei der Tabelle.
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