Fußball-Bezirksliga Ost: Trainer Lukas Haubrich führt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod in die neue Saison und hat bereits seine erste Vorbereitung mit dem Team hinter sich. Acht Neuzugänge und ein glanzvoller 4:0-Pokalsieg lassen aufhorchen.
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Hinter der SG Berod-Wahlrod-Lautzert/Oberdreis liegt eigentlich eine ruhige Bezirksliga-Ost-Spielzeit 2025/26. Zumindest bei dem Blick auf die Tabelle und die Fieberkurve der SG. Die ersten vier Spieltage rangierte die Elf – damals noch des Trainerduos Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu – auf Platz zwei der Tabelle.