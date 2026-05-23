Finale in der Bezirksliga Ost Abstiegsentscheidung ist gefallen, Titelfrage vertagt Marco Rosbach 23.05.2026, 20:28 Uhr

i Gerettet: Die SG Müschenbach spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Ost. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Der 30. Spieltag in der Bezirksliga Ost ist Geschichte, doch Nachschlag ist garantiert. Weil sie weiterhin gleichauf sind, kommt es zum Entscheidungsspiel zwischen den beiden besten Teams. Der vierte Absteiger ist indes gefunden.

Drei Plätze standen am 30. und letzten Spieltag der Bezirksliga Ost im Fokus: Im Mons-Tabor-Stadion war die SG Malberg beim TuS Montabaur gefordert, auf dem Bühl die gastgebende SG 06 Betzdorf gegen den FC Borussia Niederroßbach und auf dem Rasen in Müschenbach die SG Müschenbach/Hachenburg gegen den FC Kosova Montabaur.







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