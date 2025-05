Vor dem 29. Spieltag der Bezirksliga Ost, der am Wochenende vorne wie hinten Entscheidungen bringen könnte, wird am Mittwochabend das Tabellenbild geradegerückt. Der Grund: Das Spiel zwischen Niederroßbach und Rheinhöhen steht noch aus.

Angesichts wochenlanger Trockenheit ist es kaum zu glauben, dass es ausgerechnet eine stramme Gewitterfront war, die den ersten Versuch, das Spiel der Fußball-Bezirksliga Ost zwischen dem FC HWW Niederroßbach und der SG Rheinhöhen durchzubringen, nach nur sieben Minuten beendet hat. Seither ist es im Hohen Westerwald genauso sonnig wie in Dahlheim, Dachsenhausen und Prath hoch über dem Rhein. Die Lust, ein zweites Mal Richtung Norden zu fahren, dürfte sich bei den Gästen in Grenzen halt. Ganz gleich, wie die Partie im zweiten Anlauf am Mittwochabend (20 Uhr) enden wird, ändert sich am Schicksal des Aufsteigers aus dem Rhein-Lahn-Kreis nichts mehr.

Genauso wie die SG Alpenrod und die SG Neitersen muss auch die SG Rheinhöhen nach der Runde den Gang nach unten Richtung Kreisliga A antreten. Was vielleicht ein Ziel der Gäste sein könnte: Den letzten Platz könnte das aktuelle Schlusslicht noch verlassen. Drei Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf die beiden Mitabsteiger – bei allerdings deutlich schlechterem Torverhältnis.

Auch beim FC HWW aus Niederroßbach ist die Saison weitestgehend durch, doch Trainer Metin Kilic dürfte alles daran setzen, mit seinem Team in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Durch einen Sieg im Nachholspiel gegen die SG Rheinhöhen würden die Westerwälder auf Platz fünf vorrücken und Kontakt zu Platz vier knüpfen, den sie lange belegt haben.