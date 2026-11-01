Nach dem Traumstart mit drei Siegen und der folgenden langen Durststrecke schien sich die SG Guckheim zuletzt wieder gefangen zu haben. Doch das Aufsteigerduell gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach war wieder ein schmerzhafter Schritt zurück.
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Durch eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ist die SG Guckheim/Kölbingen am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost auf dem harten Boden der Realität aufgeschlagen. Wurde die Elf von Thomas Benner zum Rundenstart mit drei Siegen noch von der Euphorie eines Neulings getragen, stagnierte die Entwicklung in den Wochen danach.