Türkiyemspor kocht Guckheim ab Abo Zards Dreierpack entscheidet Duell der Aufsteiger Rolf Schulze 01.11.2026, 08:35 Uhr

i Mit vereinten Kräften konnte die SG Guckheim (in Weiß, von links Alexander Kolb, Nico Lauf, Mika Sturm) so manche Gefahr vom Kasten von Fabien Rüth (links) abwenden. Doch dreimal hatten die Gastgeber im Duell der Aufsteiger gegen den SV Türkiyemspor-Ransbach Baumbach (in Rot, von links Mirza Sinanovic und Zakharia Belbachir) das Nachsehen. Horst Wengenroth

Nach dem Traumstart mit drei Siegen und der folgenden langen Durststrecke schien sich die SG Guckheim zuletzt wieder gefangen zu haben. Doch das Aufsteigerduell gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach war wieder ein schmerzhafter Schritt zurück.

Durch eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ist die SG Guckheim/Kölbingen am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost auf dem harten Boden der Realität aufgeschlagen. Wurde die Elf von Thomas Benner zum Rundenstart mit drei Siegen noch von der Euphorie eines Neulings getragen, stagnierte die Entwicklung in den Wochen danach.







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