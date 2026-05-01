SF schlagen Westerburg 3:0 Abgeklärte Höhrer bestätigen Hartmanns Befürchtung Thomas Hardt 01.05.2026, 09:37 Uhr

i Vor Jaider Cardona Chicaiza hatte Westerburgs Trainer Patrick Weber im Vorfeld gewarnt. Hier erzielt der Höhrer sein Team in Führung. Andreas Hergenhahn

Dass sich seine Vorahnung bestätigen sollte, verschaffte Christian Hartmann kein gutes Gefühl. Seine Westerburger kassierten den ersten Gegentreffer und gingen als Verlierer vom Platz. Strahlende Gesichter gab’s dafür bei Gegner Höhr-Grenzhausen.

Die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen können endgültig für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen. In der vorgezogenen Begegnung des 27. Spieltags besiegten die Kannenbäcker die SG Westerburg/Girkenrod/Wallmenrod mit 3:0 (1:0). „Insgesamt ein verdienter Sieg.







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