Niederroßbach setzt sich ab Abgefälschter Theis-Freistoß trifft SG Guckheim hart Rolf Schulze 08.11.2026, 00:18 Uhr

i Lasse Elias Theis (vorne links), der hier Guckheims Alexander Leonardo Kolb abschirmt, ließ die Niederroßbacher kurz vor Schluss jubeln, als er mit etwas Glück einen Freistoß zum 2:1 versenkte. Horst Wengenroth

Von zwei auf fünf Punkte hat die SG Niederroßbach ihren Vorsprung auf die SG Guckheim vergrößert und orientiert sich weiter Richtung gesichertes Mittelfeld. Der unterlegene Aufsteiger haderte mit dem späten Zeitpunkt des entscheidenden Treffers.

Punkte in direkten Duellen sind im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost das Maß aller Dinge. Zum zweiten Mal in Folge ging die SG Guckheim/Kölbingen gegen einen Tabellennachbarn leer aus. Die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt setzte sich durch ein Last-Minute-Tor von Lasse Theis mit 2:1 (0:0) erst einmal ein Stück weit aus der Gefahrenzone ab.







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