Hunder-Nachfolge geklärt Ab Sommer: Jens Mosel übernimmt bei SG Rheinhöhen 03.02.2025, 11:27 Uhr

i Steigt zur Saison 2025/26 bei den SG Rheinhöhen als neuer Trainer ein: Jens Mosel (hier noch als Coach der Sportfreunde Bad Ems). Andreas Hergenhahn

Auch wenn alles auf den Abstieg ins Kreisligaoberhaus hindeutet, ist die künftige Spielklasse der SG Rheinhöhen noch nicht in Stein gemeißelt. Sicher ist allerdings, wer dann das Sagen an der Seitenlinie hat. Es ist ein Bekannter im Rhein-Lahn-Kreis.

13 Spiele werden die SG Rheinhöhen in der Bezirksliga Ost noch unter der Leitung von Aufstiegstrainer Shayne Hunder bestreiten. Höchstwahrscheinlich wird es in der kommenden Spielzeit für das Liga-Schlusslicht dann eine Etage tiefer in der Kreisliga A weitergehen.

