Dass die Trainerposition nach dem plötzlichen Rücktritt Enis Caglayans noch vakant ist, ist klar. Aber auch im Spielerkader hinterlassen die Abgänge große Lücken. Einiges hat sich in puncto Neuzugängen am Bühl schon getan. Weitere könnten folgen.
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Dass die Verantwortlichen der SG 06 Betzdorf bei der Suche eines Nachfolgers von Enis Caglayan genau hinschauen, erklärte der 1. Vorsitzende Timo Unkel unlängst (wir berichteten). Im selben Gespräch gab er außerdem preis, dass die Aufsteiger vom Bühl ebenfalls noch auf der Suche nach neuen Spielern sind, um für das Verbandsoberhaus gerüstet zu sein.