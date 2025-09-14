Dass es am Ende so deutlich wird, hat sich in den Anfangsminuten nicht angedeutet. Malbergs Torwart Nick Hammel musste zweimal parieren, erlebte nach einem lupenreinen Hattrick binnen sechs Minuten Justin Nagels aber einen ruhigen Rest-Nachmittag.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist endgültig in der Fußball-Bezirksliga Ost angekommen und feierte den dritten Sieg in Folge. Im Heimspiel gegen die bis dato Drittplatzierte Borussia aus Niederroßbach zeigten die Hammel-Schützlinge eine überragende erste Halbzeit und setzten sich völlig verdient mit 6:1 (4:0) durch.

In der Anfangsphase sah es nach diesem Kantersieg gar nicht aus, denn direkt nach dem Anpfiff parierte Nick Hammel den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste und blieb auch in der vierten Minute im Eins-gegen-eins mit David Quandel der Sieger, als er per Fußabwehr parierte. Zwei Minuten später begann dann der große Auftritt von Justin Nagel, dem innerhalb von nur sechs Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang: Nach einem langen Einwurf von Paul Hassel wurde der erste Abschluss von Sebastian Rosbach von FC-Keeper Jan Kiefer per Fußabwehr pariert, der Abpraller landete aber bei Benjamin Niklaus, der wiederum für Nagel ablegte und dieser traf volley aus acht Metern.

i Vier Tore, inklusive eines lupenreinen Hattricks binnen sechs Minuten: Justin Nagel war der überragende Mann beim 6:1-Sieg seiner Malberger gegen den FC Niederroßbach. Jürgen Augst/byJogi

Zwei Minuten später spielt Niklas Utsch einen langen Ball über die rechte Seite in den Lauf von Philip Krahn, der in den Strafraum ging und zurück an den Fünfer legte, wo Nagel goldrichtig stand und flach ins linke Eck traf. Drei Minuten später leisteten sich die Gäste einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld genau in die Füße von Rosbach, der den startenden Nagel bediente. Dieser ging noch ein paar Meter und schloss im Strafraum erneut flach ins linke Eck ab. Nach einer halben Stunde konnte sich dann im zweiten Versuch auch Krahn in die Torschützenliste eintragen, nachdem sein erster Abschluss noch geblockt werden konnte.

Dass die zweite Hälfte dann wesentlich unspektakulärer war als die erste, lag an Benjamin Niklaus, der kurz nach Wiederanpfiff völlig frei den Ball zum 5:0 (48.) einschob. „Damit war der Ofen endgültig aus, nachdem wir uns in der Pause für die zweite Hälfte noch ein bisschen was vorgenommen hatten“, so Gästetrainer Metin Kilic. Auch die Malberger hatten sich noch etwas für die zweite Hälfte vorgenommen und wollten zum dritten Mal ohne Gegentor vom Platz gehen. Doch diese Rechnung ging nicht auf, weil in der 57. Minute David Quandel aus dem Nichts nach einem langen Ball von Yakub Sucu hinter die einmal nicht aufmerksame Kette ins Vier-Augen-Duell mit Nick Hammel kam und zum 5:1 traf.

Malberg lässt weitere Chancen ungenutzt

Außer einem Distanzschuss von Lasse Theis an den Pfosten (69.) kam von den Gästen auch fortan nichts mehr, während sich die Torchancen im letzten Drittel für Malberg noch einmal häuften. Nur die Ausbeute blieb anders als vor der Pause dürftig, weil nur noch Nagel ein Kopfball-Tor nach starker Rosbach-Vorarbeit nachlegte (84.). Weitere gute Chancen ließen Rosbach (60., Pfostentreffer nach einem 20-Meter-Freistoß) und Krahn aber aus.

i Ein seltenes Bild: Die Niederroßbacher hatten nur wenig entgegenzusetzen und störten die Malberger um Philip Krahn (in Rot) nur selten so wie hier Veysel Altuntas (in Grau). Jürgen Augst/byJogi

Malbergs Trainer Florian Hammel war zufrieden: „Endlich haben wir uns mal für den Aufwand, den wir seit Wochen betrieben haben, belohnt, nachdem uns Nick in der Anfangsphase im Spiel gehalten hat. Heute ein bisschen umgestellt zu haben und mit vier Offensiven ins Heimspiel gegangen zu sein, hat am Ende super funktioniert, denn nach der frühen Führung hat die Mannschaft wie entfesselt gespielt, hat hinten souverän gearbeitet und viele, viele Torchancen herausgespielt, sodass der Sieg auch so in Ordnung geht. Nur das Gegentor ist nach zwei Zu-Null-Spielen ein kleiner Wermutstropfen. Trotzdem bleibt nach fünf Spielen ohne Niederlage Demut angesagt, denn auch für ein 6:1 gibt es nur drei Punkte, verbunden mit der Hoffnung, dass Justin seine vier Tore guttun werden.“

„Wir sind vom Kopf her mit dem Rückstand nicht klargekommen.“

Metin Kilic, Trainer FC Niederroßbach

FC-Trainer Metin Kilic übte Kritik: „Für dieses Spiel meiner Mannschaft gibt es keine Worte. Nach zehn Minuten und zwei 100-prozentigen Chancen zur möglichen 2:0-Führung haben alle den Betrieb eingestellt, nach dem 0:2 komplett abgeschaltet und auch keine Reaktion, keine Körperspannung, keinen Widerstand gezeigt. Wir sind vom Kopf her mit dem Rückstand nicht klargekommen.“

SG Malberg/E./R./K. – FCB Niederroßbach 6:1 (4:0)

Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: N. Hammel – Utsch, Becker, Heinen, Hassel – Krahn (83. Märzhäuser), B. Weber (67. Bleeser), Weishar, Nagel (85. F. Blakaj)- Niklaus (73. Henning), Rosbach.

Niederroßbach: Kiefer – Künkler (69. Haller), Blech, Altuntas, Christian (37. Englisch) – Reichmann, Walkenbach (46. Theis), Maxaner (87. Schumann), Röder – Quandel, Sucu.

Schiedsrichter: Tim Wießner (Mülheim-Kärlich).

Zuschauer: 190.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Justin Nagel (12., 14., 17.), 4:0 Philip Krahn (30.), 5:0 Benjamin Niklaus (48.), 5:1 David Quandel (58.), 6:1 Justin Nagel (84.).