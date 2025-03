4:5 nach 0:3: Böses Erwachen für die SG Hundsangen

Das war eine faustdicke Überraschung am ersten Spieltag des Jahres: Der Bezirksliga-Dritte SG Hundsangen sah gegen den Vorletzten SG Neitersen wie der klare Sieger aus und stand am Ende mit hängenden Köpfen da.

Im ersten Spiel nach der Winterpause gab es für die Fußballer der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost ein böses Erwachen. Gegen den bisher auswärts sieglosen Vorletzten SG Neitersen/Altenkirchen setzte es nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung am Ende eine 4:5-Niederlage.

Elias Marschall bringt den Favoriten in Führung

Beide Kontrahenten mussten einige Spieler ersetzen. Dieses Handicap spürte man vornehmlich beim Tabellendritten, dem der gewohnte Spielfluss vor allem im ersten Durchgang fehlte. Die Gäste versuchten, mit langen Bällen hinter die letzte Reihe zu kommen, und trauten sich hin und wieder einiges zu. Dennoch waren die Hausherren, was die Chancen anbetrifft, im Vorteil. Nach perfekter Ballmitnahme und trockenem Abschluss brachte Elias Marschall den Favoriten in Führung (17.). Der Torschütze ließ eine weitere gute Gelegenheit acht Minuten später liegen.

Nach einer halben Stunde kamen die Gäste kurzzeitig besser durch, blieben aber zunächst vorne noch ohne Durchsetzungsvermögen. Insgesamt gab es viel Leerlauf auf beiden Seiten. Ungenaue Abspiele und kaum kreative Momente wurden sichtbar. Erstmals deutete die SG Neitersen durch Mario Seitz per Direktabnahme Gefahr an (42.). Überhaupt war kurz vor der Pause richtig Musik drin in beiden Strafräumen. Colin Aßmann zwang Neitersens Schlussmann Constantin Redel zu einer Glanztat (44.).

Fabian Franz sorgt per Hattrick für den Ausgleich

Im Gegenzug war auch sein Gegenüber Patrick Weimer beim Abschluss von Fabian Franz mit den Fingerspitzen noch dran. Dann schien es für die SG Hundsangen mit einem Doppelschlag kurz vor und nach Pause doch noch planmäßig zu laufen. Masaya Omotezako (45.+2). und Colin Aßmann (47.) ließen sich als Torschützen feiern.

Danach waren die Einheimischen jedoch zu sorglos. Haarsträubende Abwehrfehler brachten den Außenseiter aus Neitersen ins Spiel zurück. Fabian Franz sorgte mit einem Hattrick zum 3:3 für lange Gesichter beim Gegner (58., 61., 63.). Die Gäste erhielten mit jedem Treffer weiteren Auftrieb und durften plötzlich von der Überraschung träumen. Die Partie nahm jetzt richtig Fahrt auf. Auf Flanke von Lukas Faulhaber holte Marc Henkes die 4:3-Führung für die Platzherren zurück (71.). Nach Foul von Philipp Keller an Marc Tautz zeigte der Unparteiische Patrick Heim auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und verfehlte das Tor (75.).

„Im Fußball ist vieles möglich. Meine Mannschaft hat super gekämpft und ist in Unterzahl stark zurückgekommen.“

Felix Ba Bly, Trainer SG Neitersen

In der turbulenten Schlussphase sah Gästekapitän Stefan Peters (78.) wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte. Die dezimierten Gäste nutzten mit ihren schnellen Spitzen Hundsangens Verunsicherung gnadenlos aus. Der 19-Jährige Alex Hüntner brachte mit zwei Toren (81., 89.) Neitersens ersten Auswärtssieg unter Dach und Fach.

„Im Fußball ist vieles möglich. Meine Mannschaft hat super gekämpft und ist in Unterzahl stark zurückgekommen“, feierte Neitersens Trainer Felix Ba Bly einen perfekten Einstand. „Wir hatten viele Einschussmöglichkeiten, haben einen Elfer verschossen und falsche Entscheidungen getroffen. Dann ist das Selbstvertrauen irgendwann völlig weg“, haderte Hundsangens Ralf Hannappel.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – SG Neitersen/Altenkirchen 4:5 (2:0)

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer – Faulhaber (73. Dietz), Faßbender, Schwickert, Gloning (61. Tautz) – F. Steinebach, Omotezako – Hölzenbein, Henkes – Aßmann, Marschall (77. Bendel).

SG Neitersen/Altenkirchen: Redel – Henzel (46. Merovci), Keller, Madronte (73. Hink), Herfen (87. Schmidt) – Peters, Schürdt – Hüntner, Castro Dominguez, Franz – Seitz (57. Ba Bly).

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein).

Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 Elias Marschall (17.), 2:0 Masaya Omotezako (45.+2), 3:0 Colin Aßmann (47.), 3:1, 3:2, 3:3 Fabian Franz (58., 61.,63.), 4:3 Marc Henkes (71.), 4:4, 4:5 Alex Hüntner (81., 89.).

Besonderheit: Hundsangens Marc Tautz schießt Foulelfmeter vorbei (75.).