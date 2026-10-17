Ein Wechselbad der Gefühle
3:3! Höhrer drehen Partie, die Berod fast noch gewinnt
Zunächst mussten sich Yuri Andreychenko (links) und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen strecken, um einen 0:2-Rückstand aufzuhole
Zunächst mussten sich Yuri Andreychenko (links) und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen strecken, um einen 0:2-Rückstand aufzuholen. Später waren es Alex Luis Hüntner (rechts) und die SG Berod-Wahlrod, die sich ihrerseits strecken mussten, um wenigstens einen Punkt vom Flürchen mit nach Hause zu nehmen.
René Weiss

Niedergeschlagenheit, Stolz, Enttäuschung – Lukas Haubrichs Gefühlslage nach dem Bezirksliga-Ost-Remis am Flürchen beschreibt den Spielverlauf ganz gut. Beide Mannschaften führten, beide offenbarten Nachlässigkeiten, beide kamen jeweils zurück.

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Die Stimmungslage änderte sich bei Lukas Haubrich am Freitagabend in der Endphase des Bezirksliga-Spiels seiner SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen fast im Minutentakt. „Ich war niedergeschlagen, dann stolz aufs Team und am Ende wieder etwas enttäuscht“, beschrieb der ehemalige Oberligaspieler sein Wechselbad der Gefühle.
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