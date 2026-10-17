Ein Wechselbad der Gefühle 3:3! Höhrer drehen Partie, die Berod fast noch gewinnt René Weiss 17.10.2026, 13:18 Uhr

i Zunächst mussten sich Yuri Andreychenko (links) und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen strecken, um einen 0:2-Rückstand aufzuholen. Später waren es Alex Luis Hüntner (rechts) und die SG Berod-Wahlrod, die sich ihrerseits strecken mussten, um wenigstens einen Punkt vom Flürchen mit nach Hause zu nehmen. René Weiss

Niedergeschlagenheit, Stolz, Enttäuschung – Lukas Haubrichs Gefühlslage nach dem Bezirksliga-Ost-Remis am Flürchen beschreibt den Spielverlauf ganz gut. Beide Mannschaften führten, beide offenbarten Nachlässigkeiten, beide kamen jeweils zurück.

Die Stimmungslage änderte sich bei Lukas Haubrich am Freitagabend in der Endphase des Bezirksliga-Spiels seiner SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen fast im Minutentakt. „Ich war niedergeschlagen, dann stolz aufs Team und am Ende wieder etwas enttäuscht“, beschrieb der ehemalige Oberligaspieler sein Wechselbad der Gefühle.







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