Seit Jahren organisiert die SG Horressen-Elgendorf eines der am besten besetzten Vorbereitungsturniere der Region. Auch das Starterfeld des CSBB-Cups 2025 kann sich sehen lassen. Am Sonntag geht es los.

Der Name hat sich immer mal wieder geändert, der Stellenwert des Vorbereitungsturniers im Rahmen der Sportwoche der SG Horressen-Elgendorf ist aber über all die Jahre gleich hoch geblieben. Auch die zweite Auflage unter dem Namen CSBB-Cup ist stark besetzt und sorgt beim Gastgeber sogar für eine Premiere. „Zum ersten Mal bestreiten wir das Eröffnungsspiel“, freut sich Organisator Kurt Decker besonders auf das Duell des A-Liga-Aufsteigers aus Horressen gegen den FSV Ebernhahn am Sonntag (13.30 Uhr), dem sich das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen Rheinlandliga-Rückkehrer Spvgg EGC Wirges und dem stets hoch gehandelten Vorjahresfinalisten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth anschließt (16 Uhr).

„Wir können mit dem Feld in diesem Jahr absolut zufrieden sein.“

Kurt Decker, Organisator des Turniers in Horressen

Traditionell sind die vier Gruppen zweigeteilt. In den Gruppen A und B messen sich die überkreislich spielenden Teams, in den Gruppen C und D die Teilnehmer aus den Kreisligen. „Wir können mit dem Feld in diesem Jahr absolut zufrieden sein“, sagt Decker, der überwiegend bekannte Mannschaften begrüßt. Einzige Ausnahme ist der SV Weidenhahn, der als B-Liga-Aufsteiger zum ersten Mal in Horressen dabei ist. Die Einladung hat aber einen Grund: SV-Trainer Daniel Wilhelm hat früher selbst für die Gastgeber des CSBB-Cups gespielt.

Als Titelverteidiger geht der FC Borussia Niederroßbach ins Turnier und hat es in Gruppe B mit Hundsangen und Wirges zu tun. Als Rheinlandligist ist die EGC das ranghöchste Team im Feld mit fünf Bezirksligisten. In Gruppe B ist die Derbydichte noch höher mit den Nachbarn SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und TuS Montabaur sowie Aufsteiger SG Augst Eitelborn. Der künftige Bezirksliga-Mitte-Vertreter war auch im vergangenen Jahr schon mit Erfolg dabei, kann seinen Titel aber nicht vertreten, weil er 2024 noch im Feld der Kreisligisten eingestuft war.

Der Spielplan

Sonntag: SG Horressen I – FSV Ebernhahn (13.30 Uhr/Gruppe C); Spvgg EGC Wirges – SG Hundsangen (16 Uhr/Gruppe B).

Montag: SG Horressen II – TuS Niederahr (18.15 Uhr/Gruppe D); SG Ahrbach – TuS Montabaur (20.15 Uhr/Gruppe A)

Dienstag: FSV Ebernhahn – SG Meudt-Berod (18.15 Uhr/Gruppe C); FC Borussia Niederroßbach – Spvgg EGC Wirges (20.15 Uhr/Gruppe B).

Mittwoch: TuS Niederahr – SV Weidenhahn (18.15 Uhr/Gruppe D); TuS Montabaur – SG Augst Eitelborn (20.15 Uhr/Gruppe A).

Donnerstag: SG Meudt-Berod – SG Horressen I (18.15 Uhr/Gruppe C); SG Hundsangen – FC Borussia Niederroßbach (20.15 Uhr/Gruppe B).

Freitag: SV Weidenhahn – SG Horressen II (18.15 Uhr/Gruppe D); SG Augst Eitelborn – SG Ahrbach (20.15 Uhr/Gruppe A).

Samstag, 26. Juli: Internationaler U17-Vergleich ab 14 Uhr mit Spvgg EGC Wirges, South Carolina (USA), SG Andernach (alle Gruppe A), JSG Rheinhöhen, JSG Spfr Westerwald, JSG WällerLand (alle Gruppe B).

Sonntag, 17. Juli: Endspiel Kreisligisten (Gruppen C und D) um 14 Uhr; Endspiel Rheinland-/Bezirksligisten (Gruppen A und B) um 16.30 Uhr).

U17-Leistungsvergleich mit Freunden aus den USA

War in den vergangenen Jahren der Samstag frei, steht diesmal ein U17-Leistungsvergleich auf dem Plan. „Unsere Freunde aus South Carolina in den USA sind zurzeit zu Besuch. Schön, dass wir ihnen die Möglichkeit bieten können, sich bei einem gut besetzten Turnier auch auf dem Platz zu präsentieren“, sagt Organisator Kurt Decker. Der Partnerverein bekommt es mit der Spvgg EGC Wirges und der SG Andernach zu tun, in der zweiten Gruppe spielen die JSG Rheinhöhen, die gastgebende Mannschaft der JSG Spfr Westerwald und die JSG WällerLand.