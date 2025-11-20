Neuauflage gegen Westerburg 1:5-Klatsche beschäftigt Niederroßbacher immer noch 20.11.2025, 10:26 Uhr

i Von Augenhöhe keine Spur: In der Hinrunde setzte sich Westerburg (links Tobias Schnabel) klar gegen Niederroßbach (rechts Tim Christian) durch. Im Rückspiel will der Tabellendritte auf eigenem Platz Revanche nehmen. Andreas Hergenhahn

Der Stachel nach der 1:5-Hinrundenpleite in Westerburg sitzt beim FC Borussia Niederroßbach noch tief. Nun will der Tabellendritte im Rückspiel „konzentriert und engagiert“ Revanche nehmen. Die Heimstärke spricht für die Gastgeber.

„Wenn man sich allein die Heimtabelle anguckt, braucht man nicht mehr viel zu sagen“, weiß Christian Hartmann, der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod genau, was am frühen Samstagabend auf sein Team zukommt, wenn um 18 Uhr die Partie beim FC Borussia Niederroßbach angepfiffen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen