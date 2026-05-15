Vor Derby gegen Westerburg 0:10-Desaster nagt noch an Herschbach-Coach Hannappel Marco Rosbach 15.05.2026, 12:17 Uhr

i Der jüngste Auftritt seiner Mannschaft hat Dirk Hannappel sprachlos gemacht. Nach dem 0:10 in Betzdorf gehe es vor allem darum, den treuen Zuschauern einen guten Abschluss zu bieten. Marco Rosbach

Dass der Abstieg am Sonntag bereits besiegelt sein dürfte, rückt in den Hintergrund. Nach dem jüngsten 0:10-Debakel ist der Glaube an ein Wunder ohnehin gewichen bei der SG Herschbach. Gegen Westerburg soll vor allem die Einstellung wieder stimmen.

Dass es „sauschwer“ wird für sein Team, das war Dirk Hannappel schon vor dem Saisonstart klar. Es gehe darum, bis zum Schluss die Chance zu wahren, mit der SG Herschbach/Girkenroth/Salz um den Verbleib in der Bezirksliga Ost kämpfen zu können, betonte der Trainer des Aufsteigers da schon.







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