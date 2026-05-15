Dass der Abstieg am Sonntag bereits besiegelt sein dürfte, rückt in den Hintergrund. Nach dem jüngsten 0:10-Debakel ist der Glaube an ein Wunder ohnehin gewichen bei der SG Herschbach. Gegen Westerburg soll vor allem die Einstellung wieder stimmen.
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Dass es „sauschwer“ wird für sein Team, das war Dirk Hannappel schon vor dem Saisonstart klar. Es gehe darum, bis zum Schluss die Chance zu wahren, mit der SG Herschbach/Girkenroth/Salz um den Verbleib in der Bezirksliga Ost kämpfen zu können, betonte der Trainer des Aufsteigers da schon.