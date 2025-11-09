Mayen siegt und bleibt dran Zwei fragwürdige Handelfmeter lassen HSV Neuwied hadern Stefan Kieffer 09.11.2025, 20:21 Uhr

i Das Spiel gegen seinen Ex-Verein TuS Mayen schaute sich Neuwieds Yannik Finkenbusch (rechts) zunächst von außen an. Als der frühere Oberligaspieler reinkam, gab sein HSV die Partie aus der Hand. René Weiss

Von den sieben Tore, die das Bezirksligaspiel zwischen dem HSV Neuwied und dem TuS Mayen zu bieten hatte, fielen gleich drei vom Elfmeterpunkt. Zweimal erwischte es sein Team, was HSV-Coach Stefan Fink überhaupt nicht schmeckte.

Gut erholt von der Niederlage gegen den SV Untermosel zeigte sich der TuS Mayen und blieb dem Spitzenreiter der Bezirksliga Mitte durch einen 5:2-Auswärtssieg beim HSV Neuwied auf den Fersen. Die Heimatsportler aus der Deichstadt überzeugten vor allem kämpferisch, mussten jedoch mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl absolvieren und beklagten gleich zwei fragwürdige Handelfmeter.







