Der SV Anadolu Koblenz, der in den ersten fünf Spielen des Jahres etwas schwächelte, nur vier Punkte holte in der Fußball-Bezirksliga Mitte und an Boden gegenüber dem Tabellenzweiten FV Rübenach verloren hatte, ist wieder da. Auf dem Hartplatz der Feste Franz setzte sich das Team von Trainer Dzenis Ramovic klar mit 3:0 (1.0) gegen die zuletzt wieder stärker gewordene SG Mülheim-Kärlich II durch – und ist, auch weil Rübenach beim SV Untermosel nur 1:1 spielte, wieder bis auf vier Punkte an Rübenach herangerückt.

Anadolu führt Verfolgerfeld an

Allerdings kann es für den nun wieder auf Platz drei vorgerückten Koblenzer Klub ganz schnell wieder nach hinten gehen. Denn Anadolu führt ein dreiköpfiges Verfolgerfeld an (zusammen mit Untermosel und SV Weitersburg), das allesamt 39 Punkte auf dem Konto hat. Und der FC Metternich kann durch einen Sieg im Nachholspiel am Mittwoch beim TuS Mayen ebenfalls auf 39 Punkte kommen. Es bleibt also spannend vorn.

Der Reserve der SG Mülheim-Kärlich ist durch das 0:3 erst einmal der Aufwärtsschwung der vergangenen Spiele genommen, der Rückstand auf die Nichtabstiegsränge ist nun auf zwölf Punkte angewachsen – acht Spieltage hat die SG II Zeit, das aufzuholen. Nicht unmöglich, aber fast unmöglich.

Huseyin Karalalek setzt entscheidend nach

Die Mülheim-Kärlicher standen zunächst tief und ließen Anadolu kommen. Beide Teams blieben erst einmal vor dem gegnerischen Tor ungefährlich, ehe der Gastgeber einige kleinere Chancen hatte und dann aber, fünf Minuten vor der Pause, den entscheidenden Moment durch Huseyin Karalalek hatte. Der Anadoluspieler setzte nämlich einem Ball nach, den die Mülheim-Kärlicher eigentlich schon sicher dachten, und brachte die SG-Abwehr damit in große Bedrängnis. „Die haben sich dann den Ball selbst an die Hand geschossen, klarer Elfmeter“, erzählte Trainer Ramovic. Sein Bruder Edis Ramovic verwandelte sicher zum 1:0-Pausenstand (40.).

„In der zweiten Hälfte kam von Mülheim nicht mehr viel“, berichtete Dzenis Ramovic, der sich über seiner Meinung nach zwei „100-prozentige Chancen“ ärgerte, die erst Silvio Golz und dann Karalalek vermasselten. „Wir hätten schon sicher 2:0 führen müssen.“

Edis Ramovic verwandelt auch zweiten Elfmeter

So aber sorgte Anadolu erst eine Viertelstunde vor dem Ende für die Entscheidung, und es musste dafür wieder ein Elfmeter her. Diesmal war es ein Foul, diesmal trat erneut Edis Ramovic an, und es hieß 2:0. Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute der vier Minuten zuvor eingewechselte Emre Onbasi mit dem Tor zum 3:0-Endstand.

SV Anadolu Koblenz – SG Mülheim-Kärlich II 3:0 (1:0)

Anadolu Koblenz: Yücel – Golz, Karaman (85. Gutendorf-Uslu), E. Ramovic, Jusufi, Tamur, Sari, Mamuti (88. Port), Hetko, Karalalek (78. Onbasi), Faljic.

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Marincic (5. Kesselheim), Peifer, Karvelat (71, Zabert), Semmler, Häuber, Slowik, Berghoff (71. Hinz), Weeser, Moosakhani, Kuhn.

Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Argenthal).

Zuschauer: 66.

Tore: 1:0, 2:0 Edis Ramovic (40., Handelfmeter, 75., Foulelfmeter), 3:0 Emre Onbasi (82.).