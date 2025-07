Der Fußball-Bezirksligist TuS Mayen hat ein weiteres Testspiel beim A-Ligisten SG Ettringen/St. Johann mit Bravour bestanden und beinahe schon standesgemäß mit 4:0 (2:0) gewonnen. Dabei feierten zwei kurzfristige Neuzugänge ihr Debüt im Dress des TuS.

Die Mayener gaben die Verpflichtung der Bulgaren Kristian Taskov und Konstantin Aydarski bekannt, die beide trotz ihres jungen Alters eine interessante Vita vorweisen können. Der 23-jährige Offensivspieler Taskov, der auch beim Oberligisten Rot-Weiss Koblenz vorgespielt hatte, war in der vergangenen Saison beim bulgarischen Zweitligisten PFK Montana aktiv und absolvierte darüber hinaus in der Juniorenzeit, ebenso wie Landsmann Aydarski, Länderspiele für die U17 Bulgariens. Mit dem zwei Jahre jüngeren Aydarski, der die Jugend von Levski Sofia durchlief, erhalten die Mayener eine weitere Option für die Innenverteidigung. „Wir hatten noch zwei Vakanzen im Kader und konnten diese nun bestmöglich mit zwei hochtalentierten Spielern schließen. Kristian und Konstantin haben weite Teile der Vorbereitung bei uns absolviert und sich in diesen Trainingseinheiten empfohlen. Neben den fußballerischen Fähigkeiten, scheint es aber auch menschlich zu passen, was uns sehr wichtig ist“, erklärt Trainer Marc Steil.

Cabello (2), Hainoui und Gilles treffen beim 4:0 in Ettringen

Beim Test gegen den klassentieferen Nachbarn aus Ettringen standen die beiden Neuen bereits in der Startelf und hatten ihren Anteil am nie gefährdeten Sieg des Bezirksligisten. Walid Hainoui (4.) und Kevin Cabello (40.) in Halbzeit eins sowie Tim Oliver Gilles und erneut Cabello (90.) sorgten für die Tore beim klaren 4:0-Erfolg. Steil zeigte sich mit der Darbietung seiner Schützlinge hochzufrieden: „Defensiv haben wir erneut nichts anbrennen lassen und sind so auch im dritten Spiel der Vorbereitung ohne Gegentreffer. Offensiv war es ein Schritt in die richtige Richtung und insgesamt sehr ordentlich, wenngleich wir noch einige gute Möglichkeiten liegen gelassen haben.“

Bevor am Sonntag, 3. August, in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim B-Klässler TV Mülhofen in Bendorf-Sayn das erste Pflichtspiel auf dem Programm steht, absolvieren die Mayener jeweils gegen Rheinlandligisten noch zwei weitere Gegneralproben. Den Anfang macht die Steil-Elf am Samstag (17 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasen gegen die SG Schneifel Stadtkyll, ehe am Dienstag die SG 99 Andernach im Mayener Nettetalstadion gastiert. Steil zeigt sich hochmotiviert: „Das werden noch mal zwei absolute Härtetests, in denen wir uns den letzten Schliff holen wollen. Der Start in die Saison wird ausschlaggebend sein, wo die Reise hingeht, da die Bezirksliga meiner Meinung nach wesentlich ausgeglichener ist. Einen wirklichen Top-Favoriten sehe ich nicht, weshalb es umso wichtiger ist, dass wir, im Gegensatz zum letzten Jahr, auch schon in der Hinrunde konstant punkten.“