HSV Neuwied beim SV Anadolu Zeitreise zurück in die eigene Asche-Vergangenheit René Weiss 10.10.2025, 17:47 Uhr

i Schere, Stein, Papier: Treffen Stefan Fink und der HSV Neuwied wieder eine glückliche Wahl? René Weiss

Stefan Fink fühlt sich mit seinem HSV Neuwied an das „Schere-Stein-Papier-Prinzip“ erinnert. Frühe habe man mit Papier oft den Stein gefunden, jetzt hingegen ist es häufiger die Schere. Im Auswärtsspiel beim SV Anadolu soll sich das ändern.

Das Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Anadolu Koblenz fühlt sich für Fußball-Bezirksligist HSV Neuwied ein wenig an wie eine Reise zurück in die Kreisliga-Vergangenheit. In der Zeit, in der sich der Verein von den unteren Ebenen Stück für Stück nach oben arbeitete, waren Spiele auf Hartplätzen häufiger an der Tagesordnung.







