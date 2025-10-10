HSV Neuwied zu Gast Zeigt Anadolu Spor Koblenz sein Heimspielgesicht? Lutz Klattenberg 10.10.2025, 13:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Anadolu Spor Koblenz sucht nach der Auswärtspleite gegen Untermosel (1:4) die Rückkehr zur alten Stärke. Der HSV Neuwied kommt mit vier Niederlagen in Serie im Gepäck.

Statt Platz zwei nur Platz sechs – die Auswärtsschwäche verhindert beim SV Anadolu Spor Koblenz derzeit in der Fußball-Bezirksliga Mitte eine bessere Platzierung. Im Verfolgerduell beim SV Untermosel unterlag die Mannschaft von Trainer Fatih Sözen vor Wochenfrist 1:4, bleibt in der Fremde auch im vierten Spiel sieglos und muss sich nun wieder um den Anschluss nach oben bemühen.







Artikel teilen

Artikel teilen