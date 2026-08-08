Germania jubelt dank Schwartz Youngster schießt Metternich in Güls zum 2:1-Sieg René Weiss 08.08.2026, 12:21 Uhr

i Der Metternicher Hendrik Hillen (links) im Laufduell um den Ball mit dem Gülser Kerim Arslan (in Blau) - am Ende hatte die Germania auf dem Gülser Rasenplatz vor über 800 Zuschauern mit 2:1 die Nase vorn. René Weiss

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sorgen Lokalkolorit und ein dramatischer Derby-Sieg für Aufsehen. Trotz einer Roten Karte triumphiert der FC Metternich beim BSC Güls, während ein junger Matchwinner glänzt.

Es war ein Abend ganz im Zeichen des Lokalkolorits. Mit dem BSC Güls und dem FC Germania Metternich eröffneten die beiden Koblenzer Nachbar-Stadtteile die Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor 806 Zuschauern, und als sich dann auch noch René Schwartz zum Matchwinner für die mit 2:1 (1:0) siegreichen Gäste aus Metternich krönte, konnte es in Sachen Fußball-Romantik kaum noch besser werden.







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