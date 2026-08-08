In der Fußball-Bezirksliga Mitte sorgen Lokalkolorit und ein dramatischer Derby-Sieg für Aufsehen. Trotz einer Roten Karte triumphiert der FC Metternich beim BSC Güls, während ein junger Matchwinner glänzt.
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Es war ein Abend ganz im Zeichen des Lokalkolorits. Mit dem BSC Güls und dem FC Germania Metternich eröffneten die beiden Koblenzer Nachbar-Stadtteile die Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor 806 Zuschauern, und als sich dann auch noch René Schwartz zum Matchwinner für die mit 2:1 (1:0) siegreichen Gäste aus Metternich krönte, konnte es in Sachen Fußball-Romantik kaum noch besser werden.