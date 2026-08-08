Germania jubelt dank Schwartz
Youngster schießt Metternich in Güls zum 2:1-Sieg
Der Metternicher Hendrik Hillen (links) im Laufduell um den Ball mit dem Gülser Kerim Arslan (in Blau) - am Ende hatte die Germ
Der Metternicher Hendrik Hillen (links) im Laufduell um den Ball mit dem Gülser Kerim Arslan (in Blau) - am Ende hatte die Germania auf dem Gülser Rasenplatz vor über 800 Zuschauern mit 2:1 die Nase vorn.
René Weiss

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sorgen Lokalkolorit und ein dramatischer Derby-Sieg für Aufsehen. Trotz einer Roten Karte triumphiert der FC Metternich beim BSC Güls, während ein junger Matchwinner glänzt.

Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Abend ganz im Zeichen des Lokalkolorits. Mit dem BSC Güls und dem FC Germania Metternich eröffneten die beiden Koblenzer Nachbar-Stadtteile die Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor 806 Zuschauern, und als sich dann auch noch René Schwartz zum Matchwinner für die mit 2:1 (1:0) siegreichen Gäste aus Metternich krönte, konnte es in Sachen Fußball-Romantik kaum noch besser werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport