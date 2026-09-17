Vor dem Heimspiel gegen den SV Mendig gibt es eine schlechte Neuigkeit für die SG Liebshausen, Julian Vogt fällt lange aus.
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Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gibt nicht auf – das ist aus Sicht des Fußball-Bezirksligisten nach dem durchwachsenen Start (sieben Punkte nach sechs Partien) die bisher positivste Erkenntnis in der noch jungen Saison. Am Sonntag (14.45 Uhr) hat der Tabellenelfte Heimrecht in Liebshausen gegen den Tabellenfünften und Rheinlandliga-Absteiger SV Mendig (elf Punkte).